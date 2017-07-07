Трое военнослужащих Армии обороны Карабаха ранены вследствие обстрела со стороны противника

Министерство обороны Азербайджана заявило, что войска приведены в боевую готовность.

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что в данный момент ситуация относительно спокойная.

Сегодня после обстрела армянских позиций на линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана Вооруженные силы Карабаха сообщили, что перешли к ответным действиям.

По последним официальным данным, вследствие обстрела со стороны ВС Азербайджана ранены трое военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха.

Начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Армении Камавор Хачатрян сообщил Радио Азатутюн, что вследствие обстрела у армянской стороны погибших нет. Один из троих раненых все еще обследуется, другой получил ранение в ногу, а у Роберта Гаспаряна 1969 года рождения тяжелое ранение в голову.

«Была гематома… Прооперировали, сейчас состояние стабильное. Он подключен к аппарату искусственного дыхания, когда отключим от аппарата, тогда у нас будет дополнительная информация о его состоянии», - сообщил Хачатрян.

Раненые в настоящее время находятся в военном госпитале Степанакерта.

Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщает, что сегодня с утра ВС Азербайджана нарушают режим прекращения огня на линии соприкосновения, применяя как стрелковое оружие, так и пушки Д-30 и Д-44, минометы и гранатометы различного калибра.

Официальный Баку признает, что нарушил режим прекращения огня, подчеркивая, что его целью является «предотвращение спланированной армянской стороной диверсии и месть за погибших в селе Алханлу 50-летнюю женщину и 2-летнего ребенка».

Министерство обороны Азербайджан сообщает, что в результате операции, осуществленной в Физулинском направлении, помимо живой силы, были уничтожены также военная техника и сооружения.

Армянская сторона опровергает эту информацию и называет дезинформацией. Официальный Степанакерт заявляет, что всю ответственность за действия, направленные на дестабилизацию ситуации на линии соприкосновения, несет руководство Азербайджана.

Сегодня за несколько часов до обстрела Армия обороны Карабаха предупредила азербайджанскую сторону, что если вооруженные силы этой страны откроют огонь в направлении Карабаха из огневых точек, размещенных в населенных пунктах, то армянские вооруженные силы предпримут ответные действия в направлении этих огневых точек.

Вместе с распространенным после полудня сообщением Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало также видеозапись, на которой видна пушка, установленная вблизи населенного пункта. Армия обороны утверждает, что это село Алханлу.

Заместитель главы аппарата президент Нагорного Карабаха Давид Бабаян сказал, что видеозапись опубликована для того, чтобы «показать миру, что Азербайджан нарушает международные конвенции и размещает огневые точки в населенных пунктах». «Это просто показывает, что азербайджанская сторона использует свое собственное население в качестве мишени. Потому что клану выгодна гибель собственного населения, войск, потому что это используется для впрыскивания собственному населению инъекции этого позорного армяноненавистнического вируса».

Со вчерашнего дня конфликтующие стороны призывают к миру международные организации и сверхдержавы. С отдельными заявлениями выступили сопредседатели Минской группы ОБСЕ, США, Россия и ООН.

«ООН крайне обеспокоена в связи с ростом напряженности 4 июля на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта», - заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, ООН все больше и больше беспокоит ухудшение ситуации с безопасностью и организация призывает стороны конфликта воздержаться от военных действий и немедленно предпринять шаги по стабилизации ситуации и предупреждению дальнейшего насилия.

Соединенные Штаты также обеспокоены имевшими место 4 июля нарушениями режима прекращения огня на линии соприкосновения войск в зоне карабахского конфликта, в результате которых погибли гражданские лица, «в том числе, возможно, двухлетний ребенок».

Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что , по мнению Вашингтона, конфликт должен быть урегулирован на основе мирных переговоров, «международного права, включающего в себя соблюдение принципов неприменения силы, территориальной целостности и самоопределения народов».