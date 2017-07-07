ООН обеспокоена в связи с ростом напряженности вокруг Нагорного Карабаха

ООН крайне обеспокоена в связи с ростом напряженности 4 июля на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Об этом, согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте ООН,заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Как подчеркнул генеральный секретарь ООН в своем заявлении от 22 июня, нас все больше и больше беспокоит ухудшение ситуации с безопасностью, в том числе последние нарушения на всей протяженности линии соприкосновения и в зоне карабахского конфликта», - сказал пресс-секретарь генсека ООН.

«Мы приняли к сведению и поддерживаем последнее заявление сопредседателей [Минской группы ОБСЕ] в связи с возобновлением насилия в селе Алханлы Физулинского района 4 июля, в результате чего были жертвы, в том числе среди гражданского населения», - сказал Дюжаррик, призвав стороны конфликта воздержаться от военных действий и немедленно предпринять шаги по стабилизации ситуации и предупреждению дальнейшего насилия.

«Скорейшее возвращение за стол переговоров в качестве жеста доброй воли – единственный путь для разрешения этого длительного и опасного конфликта», - подчеркнул пресс-секретарь генсека ООН.

Напомним, 4 июля ситуация на линии соприкосновения резко обострилась. Вечером 4 июля Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило о применении со стороны Азербайджана реактивных установок залпового огня ТР-107, а также об ответных действиях Армии обороны, в результате которых азербайджанская сторона понесла потери. Азербайджанские СМИ сообщили, что вследствие обстрела села Алханлу со стороны армянских сил погибли двое мирных жителей – 50-летняя женщина и двухлетний ребенок, еще одна женщина была ранена и доставлена в больницу.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в опубликованном вчера заявлении в связи с событиями 4 июля призвали стороны немедленно прекратить военные действия и вернуться за стол переговоров.

Вчера же с призывом принять меры для стабилизации ситуации и прекращения кровопролития к сторонам конфликта обратилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт накануне также призвала стороны конфликта прекратить военные действия и вернуться за стол переговоров.