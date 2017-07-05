Посредники призвали стороны карабахского конфликта вернутся к переговорам

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают стороны карабахского конфликта немедленно прекратить военные действия.

В опубликованном на официальном сайте ОБСЕ заявлении сопредседатели группы Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) отмечают, что получили информацию о новых столкновениях вечером 4 июля в селе Алханлы Физулинского района, приведших к жертвам, в том числе среди гражданского населения.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают стороны немедленно прекратить военные действия. Насилие лишь порождает новое насилие и не приводит к результату. Единственный ответственный и гуманный способ решения этого давнего конфликта состоит в том, чтобы стороны вернулись за стол переговоров», - говорится в заявлении.

Сопредседатели также выразили соболезнования семьям погибших.

Напомним, что накануне Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило о применении вооруженными силами Азербайджана установок залпового огня ТР-107. В оборонном ведомстве Карабаха также сообщили о том, что Армия обороны предприняла ответные действия и что с азербайджанской стороны есть жертвы. Минобороны Карабаха также опубликовало видео выстрела из ТР-107.