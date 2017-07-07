США призывают стороны карабахского конфликта вернуться за стол переговоров

США глубоко обеспокоены имевшими место 4 июля нарушениями режима прекращения огня на линии соприкосновения войск в зоне карабахского конфликта, в результате которых погибли гражданские лица, «в том числе, возможно, двухлетний ребенок». Об этом накануне в ходе брифинга в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт.

«Хотим выразить наши глубокие соболезнования семьям жертв», - сказала Науэрт.

«Вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ призывает стороны конфликта прекратить военные действия и вернуться за стол переговоров», - согласно официальному сайту Госдепа США, подчеркнула Хизер Науэрт.

«Наша политика в этом регионе остается ясной: единственным решением этого конфликта является урегулирование на основе мирных переговоров, международного права, включающего в себя соблюдение принципов неприменения силы, территориальной целостности и самоопределения народов», - заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.

Напомним, что вечером 4 июля Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило о применении со стороны Азербайджана реактивных установок залпового огня ТР-107, а также об ответных действиях Армии обороны, в результате которых азербайджанская сторона понесла потери. Азербайджанские СМИ сообщили, что вследствие обстрела села Алханлу со стороны армянских сил погибли двое мирных жителей – 50-летняя женщина и двухлетний ребенок, еще одна женщина была ранена и доставлена в больницу.

США, Россия и Франция являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, занимающейся посреднической миссией по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

В заявлении, опубликованном вчера в связи с событиями 4 июля, сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны немедленно прекратить военные действия и вернуться за стол переговоров.

Вчера же с призывом принять меры для стабилизации ситуации и прекращения кровопролития к сторонам конфликта обратилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.