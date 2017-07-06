Москва призывает стороны карабахского конфликта принять меры для стабилизации ситуации

Россия призывает стороны нагорно-карабахского конфликта принять меры для стабилизации ситуации и прекращения кровопролития после инцидента 4 июля, повлекшего жертвы среди мирного населения. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По поступившей от сторон карабахского конфликта информации, вечером 4 июля на линии соприкосновения войск имело место очередное нарушение режима прекращения огня, что повлекло за собой человеческие жертвы, в том числе среди мирного населения и детей. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, считаем недопустимым дальнейшее кровопролитие», - согласно ТАСС, заявила Захарова.

«Призываем стороны принять все необходимые меры для стабилизации ситуации и поддерживаем мнение сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором подчеркивается необходимость прекращения насилия и возобновления переговоров», - отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Захарова подчеркнула, что Россия держит эту тему на особом контроле, делается все для того, чтобы в случае обострения ситуации вернуть ее в русло процесса урегулирования.

Во вторник вечером Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило о том, что ВС Азербайджана из реактивной системы залпового огня TR-107 открыли огонь в направлении командного пункта одной из дислоцированных в южном направлении армянских воинских частей. После этого Армия обороны Нагорного Карабаха перешла к ответным действиям и нанесла удар по огневой точке, расположенной в селе Алханлу. Военное ведомство Карабаха заявило, что в результате военных действий армянская сторона потерь не понесла, а у азербайджанской стороны есть потери. Азербайджанские СМИ поздно вечером во вторник сообщили, что вследствие обстрела с армянской стороны в селе Алханлу погибли 50-летняя женщина и 2-летний ребенок, еще одна женщина была ранена и доставлена в больницу.

В заявлении, опубликованном вчера в связи с произошедшим, сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны немедленно прекратить военные действия и вернуться за стол переговоров.

