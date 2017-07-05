Вчера вечером резко обострилась ситуация на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения

Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщает, что с полудня вторника на различных участках карабахско-азербайджанской линии соприкосновения ВС Азербайджана начали обстреливать армянские позиции, а уже вечером из огневой точки в селе Алханлу, расположенном в Физулинском направлении, из реактивной системы залпового огня TR-107 открыли огонь в направлении командного пункта одной из дислоцированных в южном направлении армянских воинских частей.

Через несколько минут после этого Армия обороны Нагорного Карабаха перешла к ответным действиям и нанесла удар по огневой точке, расположенной в селе Алханлу. Военное ведомство Карабаха утверждает, что в результате военных действий армянская сторона потерь не понесла, а у азербайджанской стороны есть потери.

Азербайджанские СМИ вчера поздно вечером сообщили, что вследствие обстрела с армянской стороны в селе Алханлу погибли 50-летняя женщина и 2-летний ребенок, еще одна женщина была ранена и доставлена в больницу.

Официальный Баку утверждает, что армянская сторона первой начала стрелять. Армия обороны Карабаха с целью доказательства обратного распространила видеозапись.

Министерство обороны Азербайджана также утверждает, что с армянской стороны ранены трое военнослужащих, между тем Армия обороны опровергает эту информацию.

По словам пресс-секретаря Министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна, ночь на линии соприкосновения вооруженных сил Карабаха и Азербайджана также была напряженной.

«Было много выстрелов, в ночные часы применялась артиллерия. Армия, как и всегда, готова к любым посягательствам противника», - заявил Ованнисян.

Заместитель главы аппарата президента Карабаха Давид Бабаян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что ситуация на линии соприкосновения находится под контролем. По его словам, армянская сторона ожидает нового обострения, однако считает, что полномасштабная война маловероятна.

Официальный Степанакерт в связи с произошедшим ожидает реакции международного сообщества: «Это очень важно. Азербайджан нарушает режим прекращения огня, использует различные виды оружия. Конечно, получает ответ, но это все также направлено против международного сообщества, демонстрируется неуважительное отношение к усилиям международного сообщества».

Сегодня в полдень сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны конфликта немедленно прекратить военные действия. Посредники подчеркивают, что «насилие лишь порождает новое насилие и не приводит к результату». «Единственный ответственный и гуманный способ решения этого давнего конфликта состоит в том, чтобы стороны вернулись за стол переговоров», - говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ.