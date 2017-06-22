ЕС заявляет о «нежизнеспособности» существующего в карабахском конфликте статус-кво

Последние нарушения режима прекращения огня, ставшие причиной многочисленных жертв на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта, явно свидетельствуют о нежизнеспособности статус-кво. Как сообщается на сайте делегации Евросоюза в Армении, с таким заявлением выступил пресс-секретарь ЕС.

«Президенты Армении и Азербайджана многократно заявляли о своей приверженности соблюдению режима прекращения огня и мирному урегулированию конфликта. Европейский союз ожидает ослабления напряженности и проявления сдержанности как на словах, так и на деле.

Евросоюз выражает свою полную поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ и присоединяется к их призыву от 19 июня, в котором те призывают стороны немедленно обсудить меры по снижению напряженности в зоне конфликта, а также вдоль границы Армении и Азербайджана, и вновь вовлечься в содержательные переговоры, проявляя необходимые добросовестность и политическую волю», - отмечается в сообщении.

В связи с последними нарушениями режима прекращения огня и жертвами на линии соприкосновения накануне свою обеспокоенность выразил также Госдепартамент США. «Мы призываем стороны избегать эскалации напряженности и незамедлительно обсудить меры по снижению напряженности вдоль линии соприкосновения и международной границы между Арменией и Азербайджаном», - говорится в заявлении, опубликованным пресс-секретарем Госдепа Хизер Ноерт.