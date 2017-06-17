Азербайджан провокациями отвечает на адресное заявление посредников – МИД Армении

Сегодня МИД Армении выступил с заявлением, выразив глубокое соболезнование родным и сослуживцам погибших на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана «в результате вчерашних и сегодняшних грубейших нарушений азербайджанскими вооруженными силами режима прекращения огня».

«В своем последнем заявлении сопредседатели минской группы ОБСЕ осудили нарушения режима прекращения огня, подчеркнув, что Азербайджан первым открывает огонь. Азербайджанская сторона подобными провокациями отвечает этому адресному заявлению, демонстрируя все свое пренебрежение», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении.

«Проведение накануне визита сопредседателей в Баку широкомасштабных военных учений без соответствующего уведомления в соответствии с международными обязательствами, постоянные нарушения трехсторонних, бессрочных соглашений о перемирии 1994-1995гг., новые шаги, направленные на эскалацию ситуации, являются очередным вызовом международному сообществу, в первую очередь странам сопредседателям минской группы, со стороны высшего руководства Азербайджана, и отсутствие надлежащей реакции на это может быть воспринято Азербайджаном как поощрение новых авантюр.

Очевидно, что Баку не будучи в состоянии направить процесс мирного урегулирования в выгодное ему русло, пытается создать иллюзию превосходства на передовой линии, что также обречено на провал и полно непредсказуемых последствий, в первую очередь для стороны, инициирующей эскалацию».

Между тем, президент Нагорного Карабаха Бако Саакян посетил участок линии соприкосновения на восточном направлении, где ознакомился с текущей ситуацией и ходом службы.

«На совещании с командным составом, проведенном в одной из воинских частей, президент коснулся последних случаев нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана, расценив их как проявление терроризма и грубейшее нарушение международного права. Глава государства подчеркнул, что подобные преступления не останутся безнаказанными», - отмечается в сообщении пресс-службы главы НК.

Отметим, что накануне и сегодня в общей сложности власти Карабаха сообщили о гибели четырех военнослужащих в результате нарушения Азербайджаном режима прекращения огня.