Посредники призывают стороны «принять меры, которые позволят снизить напряженность на линии соприкосновения»

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ сегодня выступили с заявлением, в котором подвели итоги своих встреч в ходе последнего регионального визита.

В заявлении отмечается, что российский сопредседатель Игорь Попов, французский сопредседатель Стефан Висконти и американский сопредседатель Ричард Хогланд, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик в июне посетили регион. «Главной целью визита было ознакомление с позициями сторон после трехсторонней встречи [на уровне министров иностранных дел] в Москве 28 апреля, а также обсуждение дальнейших шагов, направленных на урегулирование карабахской проблемы, и ситуации в зоне конфликта в целом».

Сопредседатели 10 июня в Ереване встретились с президентом Армении Сержем Саргсяном, 12 июня отправились в Нагорный Карабах, где встретились с де-факто властями. Сопредседатели посетили также прилегающие к Нагорному Карабаху районы: Зангеланский, Кубатлинский, Лачинский и Кельбаджарский. Затем 19 июня они отправились в Баку, где встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В обеих столицах сопредседатели также провели встречи с министрами иностранных дел и обороны. В Баку они встретились с представителями азербайджанской общины Нагорного Карабаха.

Посредники отмечают, что в ходе переговоров в Баку они выразили глубокую обеспокоенность в связи с последними нарушениями режима прекращения огня, в том числе инцидентами, имевшими место накануне их визита, что привело к жертвам на линии соприкосновения.

«Сопредседатели призывают руководство Азербайджана принять меры во избежание дальнейшего обострения ситуации. Сопредседатели обращаются с таким же посланием к руководству Армении и де-факто властям Нагорного Карабаха. Сопредседатели призывают стороны принять меры, которые позволят снизить напряженность на линии соприкосновения и международной границе между Арменией и Азербайджаном», - отмечается в заявлении.

«В обеих столицах сопредседатели призывают стороны добросовестно, проявляя политическую волю, возобновить субстантивные переговоры. Сопредседатели подчеркивают, что это единственный способ добиться прочного мира для жителей региона, которые ждут и заслуживают прогресса в урегулировании конфликта», - говорится в заявлении посредников.

Как отмечают сопредседатели Минской группы ОБСЕ, президенты выразили готовность возобновить политический диалог в попытке найти компромиссное решение по наиболее спорным вопросам урегулирования.

В заявлении отмечается, что 3 июля посредники отправятся в Вену, где проинформируют членов Минской группы о своем визите в регион. Они также намерены вскоре вновь встретиться с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, чтобы обсудить вопросы, касающиеся предстоящей работы.