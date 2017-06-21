США глубоко обеспокоены в связи с последними событиями на линии соприкосновения в Карабахе

США глубоко обеспокоены в связи с последними нарушениями режима прекращения огня на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта, в результате которых на прошлой неделе были многочисленные жертвы. Об этом сегодня заявил Госдепартамент США.

«Мы призываем стороны избегать эскалации напряженности и незамедлительно обсудить меры по снижению напряженности вдоль линии соприкосновения и международной границы между Арменией и Азербайджаном», - говорится в заявлении, опубликованным пресс-секретарем Госдепа Хизер Ноерт.

Напомнив, что в заявлении от 19 июня сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны добросовестно, проявляя политическую волю, возобновить субстантивные переговоры, и подчеркнули, что это единственный способ добиться прочного мира для жителей региона, которые ждут и заслуживают прогресса в урегулировании конфликта, Госдепартамент отметил, что США продолжают интенсивно работать со сторонами.

«Наша давняя политика, относительно которой сопредседатели Минской группы единодушны, состоит в том, что справедливое урегулирование должно быть основано на международном праве, включая Хельсинкский заключительный акт, в частности, на принципах неприменения силы, территориальной целостности и самоопределения», - говорится в заявлении.

В конце прошлой недели на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе погибли четверо армянских военнослужащих, еще трое были ранены, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Азербайджанская сторона в пятницу сообщила о гибели одного военнослужащего.

США, Россия и Франция являются тремя сопредседателями Минской группы ОБСЕ, осуществляющей посредническую миссию в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.