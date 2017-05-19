«Азербайджану дают понять, что нельзя одной рукой вести переговоры, а другой – стрелять»

После заявлений Минской группы ОБСЕ и МИД РФ минувшей ночью на линии соприкосновения в Карабахе было заметно снижение напряженности. Азербайджанская сторона, согласно Армии обороны Нагорного Карабаха, почти прекратила стрельбу из крупнокалиберного оружия.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ вчера распространили заявление, в котором впервые за последние годы указали на сторону, которая первой нарушила режим прекращения огня. Напряженность в начале недели выросла, поскольку Азербайджан нарушил режим прекращения огня, а армянская сторона ответила на эти действия, отметили посредники. Практически аналогичное заявление вчера сделала и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напряженность в Карабахе выросла 15 мая. Вооруженные силы Азербайджана нанесли три ракетных удара в направлении Карабаха, повредив две единицы военной техники, в том числе зенитно-ракетный комплекс «ОСА».

Официальный Степанакерт приветствовал заявления сопредседателей Минской группы и МИД России. По мнению заместителя руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давида Бабаяна, заявления в этой форме должны быть продолжительными, чтобы оказать влияние. «Международное сообщество уже пытается придать новое качество как сохранению режима прекращения огня, так и взаимоотношениям с Азербайджаном, что можно только приветствовать. Я считаю, что это должно быть отрезвляющим фактором», - сказал Радио Азатутюн Бабаян.

Официальный Ереван уже отреагировал на указанные заявления. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян сегодня заявил, что нестандартное заявление сопредседателей МГ ОБСЕ четко указывает на виновную сторону. По его словам, Азербайджан продолжает грубо нарушать трехсторонние соглашения о перемирии, а договоренности, достигнутые на двух встречах, состоявшихся после апрельской агрессии 2016 года, до сих пор не выполняются.

Армянские эксперты отмечают, что за последнее время это первый случай, когда ОБСЕ и Россия четко заявляют, что причиной роста напряженности являются действия Азербайджана.

По мнению политолога Александра Искандаряна, это открытое проявление пренебрежения со стороны международного сообщества по отношению к Азербайджану. По мнению политолога, Азербайджану дают понять, что нельзя одной рукой вести переговоры, а другой - стрелять. А Азербайджан, по его мнению, обостряет ситуацию на границах, поскольку у него есть серьезные экономические проблемы.

По оценке политолога Степана Григоряна, заявление посредников является позитивным, но не идеальным, поскольку в нем обе стороны призываются воздержаться от агрессии. По словам Григоряна, причиной этого заявления является то, что на переговорах Азербайджан выступает с предусловиями, что подрывает и делает бессмысленными усилия сопредседателей Минской группы.

«Азербайджан первым нарушает, что означает, что он плевал на мнение сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Ясно, что это уже бьет по имиджу США, Франции и России. В этом причина того, что они, в конце концов, были вынуждены сделать подобное заявление», - сказал Степан Григорян.

Политолог считает, что это заявление, во всяком случае на ближайший перид, будет играть для Азербайджана сдерживающую роль, но инциденты на границе не прекратятся.