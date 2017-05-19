Налбандян: Нестандартное заявление сопредседателей МГ ОБСЕ четко указывает на виновного

Азербайджан продолжает грубо нарушать соглашения о перемирии, заявил и.о. министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, сегодня выступая с речью на проходящем в столице Кипра Никосии 127-ом заседании Комитета министров Совета Европы,

В своей речи Налбанджян затронул точку зрения генерального секретаря Совета Европы относительно концепции «Демократической безопасности», согласно которой, маловероятно, чтобы демократические страны начали войну. Налбандян подчеркнул: «Очевидно, что авторитарные режимы не встают перед подобной дилеммой. Очевидцами подобной ситуации мы стали в апреле 2016 года, когда Азербайджан инициировал широкомасштабную агрессию в отношении народа Арцаха, совершив грубейшие нарушения международного гуманитарного права и прав человека».

«После апрельской агрессии Азербайджана прошли два саммита, в ходе которых были достигнуты договоренности, нацеленные на создание благоприятных условий с целью продвижения мирного процесса. Баку отказывается от выполнения этих договоренностей, несмотря на то, что их важность подчеркивалась по различным поводам, в том числе и в ходе состоявшейся 28 апреля трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана», – напомнил и. о. главы МИД РА.

«Более того, наперекор последовательным призывам Минской группы ОБСЕ и международного сообщества строго соблюдать режим прекращения огня, Баку продолжает грубо нарушать трехсторонние соглашения о перемирии», – согласно пресс-службе МИД, подчеркнул Налбандян.

«Мы ценим те инициативы, которые направлены на одинаковое применение общеевропейских инструментов прав человека на всем континенте, без различия, включая зоны конфликтов. Первостепенная цель Совета Европы – обеспечить, чтобы реализация общих ценностей и прав человека, гарантированных Европейской конвенцией о защите прав человека, не была обусловлена статусом территории, где проживает народ», - сказал Налбандян.

В тот же день на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом Эдвард Налбандян подчеркнул, что Армения всегда призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ поименно называть виновников и ответственных за нарушение режима перемирия.

«Отвергая создание механизмов расследования, Азербайджан желает избежать ответственности за периодические нарушения режима перемирия, однако распространенное вчера сопредседателями Минской группы ОБСЕ нестандартное заявление четко указывает виновную сторону», – подчеркнул и. о. главы внешнеполитического ведомства Армении.