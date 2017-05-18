МГ ОБСЕ констатирует, что напряженность возросла вследствие нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ констатируют, что напряженность на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана в последние дни возросла вследствие нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны.

«Согласно информации, полученной из нескольких достоверных источников, 15 мая вооруженные силы Азербайджана выпустили ракету, нанеся удар по военной технике, находящейся по ту сторону линии соприкосновения. 16-17 мая армянские вооруженные силы нанесли ответные удары минометным огнем различного калибра. Эти действия обеих сторон представляют собой значительные нарушения режима прекращения огня и вызывают тревогу»,- говорится в заявлении, распространенном вечером 18 мая сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, послами Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Ричардом Хогландом (США).

Отметив, что поступают противоречивые сообщения о потерях сторон, посредники добавляют, что и они, и офис личного представителя действующего председателя ОБСЕ продолжают собирать информацию с тем, чтобы составить более полное и точное представление о текущей ситуации.

«Сопредседатели осуждают последние нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана и призывают стороны принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта», - отмечается в заявлении.

Ранее в тот же день почти с таким же заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.