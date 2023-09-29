Ровно спустя 10 дней после военных действий против Нагорного Карабаха 19 сентября Баку начал задержания военных в Карабахе.

На данный момент официально подтверждено, что на Лачинском КПП азербайджанскими пограничниками задержан Левон Мнацаканян, который в период с 2015-го по 2018 год был министром обороны Нагорного Карабаха, командующим Армией обороны НК. Генерал-лейтенант увезен в Баку.

Позже стало известно, что азербайджанцы на четыре месяца задержали бывшего заместителя командующего Армией обороны НК, генерал-майора Давида Манукяна, обвинив его в совершении террористического акта в Карабахе. Давид Манукян – брат члена АРФ «Дашнакцутюн» Гегама Манукяна.

Депутат оппозиционной фракции «Армения» Национального собрания Армении Гегам Манукян в беседе с Радио Азатутюн подтвердил эту новость, отметив, что его брат в 2021 году прекратил военную службу, уйдя на пенсию.

Где и при каких обстоятельствах был задержан Давид Манукян, неясно. Служба национальной безопасности Азербайджана сообщает, что гражданин Армении Давид Манукян был задержан два дня назад, 27 сентября. Сегодня азербайджанская сторона также опубликовала видео с эпизодами из его военной службы.

Еще до задержания высокопоставленных военных во властных кругах Нагорного Карабаха Радио Азатутюн сообщили, что в данный момент президент НК Самвел Шахраманян ведет переговоры с азербайджанской стороной по вопросу безопасного выезда военно-политического руководства непризнанной республики из Карабаха.

Карабахский чиновник, пожелавший остаться неназванным, сообщил Радио Азатутюн, что задержание грозит также трем бывшим президентам Нагорного Карабаха - Бако Саакяну, Аркадию Гукасяну и Араику Арутюняну, а также бывшему министру иностранных дел и советнику президента НК Давиду Бабаяну. Кроме того, по данным источников Reuters, у Азербайджана есть список из примерно 200 армян Нагорного Карабаха, которых он хочет арестовать по обвинению в различных преступлениях.

Давид Бабаян еще вчера утром написал на своей странице в Facebook о том, что он внесен в черный список Азербайджана и что азербайджанская сторона требует его приезда в Баку для соответствующего расследования.

«Сегодня я решил отправиться из Степанакерта в Шуши», - написал Давид Бабаян, подчеркнув, что его неявка или побег нанесет серьезный вред многим людям. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Бывший госминистр НК Артак Бегларян предполагает, что Бабаян уже задержан.

«Я вчера вечером звонил Давиду Бабаяну, он был недоступен, то есть, я предполагаю, что, вероятно, он задержан. Мы должны спасти, то есть, я могу только предположить, есть несколько версий: власти Азербайджана могут посадить их на длительный срок, чтобы напугать борющихся, тех, кто ведет политическую борьбу за права народа Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]. Второй вариант заключается в том, что под международным давлением их могут через какое-то время освободить под видом «амнистии», но после определенных пыток и психологических и физических репрессий. Я не исключаю, что их могут убить, все возможные сценарии можно ожидать от азербайджанского, алиевского геноцидального режима», - сказал он.

Ранее в Лачинском коридоре азербайджанцы задержали Рубена Варданяна. Баку опубликовал кадры его задержания, сообщив, что бывший госминистр НК обвиняется по различным статьям, в том числе «финансирование терроризма». Он арестован сроком на четыре месяца

После военного нападения 19 сентября Баку заявил, что рассмотрит возможность применения амнистии к военным, если они сложат оружие.

Сегодня стало известно об очередной встрече представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана в Евлахе. Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на аппарат президента Азербайджана, Рамин Мамедов, назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями Карабаха, представил информацию о процедурах и пакете социальных услуг, связанных с процессом реинтеграции.

Почему не удается достичь договоренности с властями Азербайджана относительно безопасного выезда военно-политического руководства НК? В ответ на этот вопрос Бегларян сказал, что у властей НК почти не осталось рычагов влияния, и если не будет достаточного международного давления, то трудно сказать, как можно с ними договориться.

По убеждению бывшего госминистра, под угрозой задержания находятся все известные деятели Нагорного Карабаха, в том числе и он сам.

«Я не раскрываю свое местонахождение, когда придет время, я раскрою его и объясню, почему я так долго молчал о своем местонахождении», - сказал он.

На вопрос, располагает ли он какой-либо информацией о положении бывших президентов Нагорного Карабаха, Бегларян ответил: «Насколько мне известно, ни один из бывших президентов пока не задержан».

На замечание, что если азербайджанцы уже вошли в Степанакерт, следовательно, они в любой момент могут задержать бывших президентов, Бегларян ответил, что опасность есть, но сначала им придется найти экс-президентов.

«Может быть, они прячутся в разных местах, они не сидят и не ждут в своих домах, может быть, они прячутся не в Степанакерте, в Степанакерте более 10 тысяч квартир, найти людей не так-то просто», - отметил он.

Непонятно, какая ситуация в Степанакерте, сколько там осталось людей, кто заботится об их нуждах? Примерно спустя сутки после подписания указа «О роспуске Республики Арцах» азербайджанские СМИ опубликовали кадры из Степанакерта, сообщив, что отныне на улицах города дежурит азербайджанская полиция.

На опубликованных кадрах видны пустые улицы города и памятник Дедушке и Бабушке - символ Нагорного Карабаха.

По словам Артака Бегларяна, не только азербайджанская полиция, но и Служба национальной безопасности вошла в разные районы Нагорного Карабаха, начался процесс «приема-передачи власти».

«Через несколько дней, можно сказать, в Арцахе полностью будет азербайджанская оккупационная власть», - сказал он.

Азербайджанские СМИ сегодня в течение всего дня публиковали кадры беспрепятственного доступа в различные учреждения НК, конфискации оружия и боеприпасов.