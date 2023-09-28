«Азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку» - Давид Бабаян заявил о своем решении направиться в Шуши

«Вы все знаете, что я включен в черный список Азербайджана, и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования. Я принял решение направиться сегодня из Степанакерта в Шуши.

Это решение, естественно, причинит сильную боль, волнение и стресс, в первую очередь, моим близким, но они, уверен, поймут.

Моя неявка или хуже того побег нанесет серьезнейший вред нашему многострадальному народу, многим людям, а этого я, как честный человек, труженик, патриот и христианин, допустить не могу.

Храни Господь наш народ, да уменьшит Всевышний его страдания и залечит раны», - написал Давид Бабаян в Facebook.

Отметим, что накануне на Лачинском КПП власти Азербайджана задержали и переправили в Баку бывшего государственного министра Нагорного Карабаха, бизнесмена Рубена Варданяна.