У Баку есть список из примерно 200 армян из Нагорного Карабаха, которых он хочет задержать – Reuters

Кто в этом списке или кто является высокопоставленным дипломатом, информагентство не сообщает.

Отметим, что Баку уже задержал бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Он был обвинен Азербайджаном по трем статьям: финансирование терроризма, участие в создании незаконных вооруженных организаций, незаконное прибытие в Азербайджан. Варданян арестован сроком на четыре месяца.

А вчера советник президента Нагорного Карабаха, бывший министр иностранных дел непризнанной республики Давид Бабаян написал у себя на странице в Facebook, что азербайджанская сторона потребовала его прибытия в Баку для «соответствующего расследования» и что он принял решение отправится в Шуши.

Отметим, что согласно Информационному центру Нагорного Карабаха, президент Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому с 1 января 2024 года все государственные учреждения непризнанной республики и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, распускаются и Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) прекращает свое существование. В указе говорится, что население Нагорного Карабаха, в том числе находящееся за пределами республики, после вступления данного указа в силу (с момента публикации) «должно ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе».

20 сентября, через день после начала Азербайджаном боевых действий против Нагорного Карабаха, Степанакерт заявил, что власти НК принимают предложение командования российской миротворческой миссии относительно прекращения огня.

В Степанакерте также сообщили, что стороны договорились «о выводе «оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения» из зоны развертывания российского миротворческого контингента и расформировании и полном разоружении вооруженных формирований «армии обороны Нагорного Карабаха» и вывода тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации».

Отметим, что в состоявшемся ранее на этой неделе телефонном разговоре между госсекретарем США Энтони Блинкеном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым глава американской дипломатии, в числе прочего, призвал последнего объявить всеобщую амнистию.