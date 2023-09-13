Вопрос Карабаха не решается армянскими аргументами - Пашинян

«Любое заявление, ставящее под сомнение суверенитет Армении, является красной линией»

«Для нас любое заявление, каким-либо образом ставящее под сомнение суверенитет или юрисдикцию Армении, неприемлемо, это красная линия», - заявил сегодня в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на заявление министра транспорта Турции относительно так называемого «Зангезурского коридора».

Турецкий чиновник сегодня заявил, что «в ближайшие месяцы турецкая сторона начнет работы по открытию Зангезурского коридора».

Пашинян сегодня еще раз повторил, что Армения выступает за открытие транспортных путей и железных дорог, за прохождение газопроводов, нефтепроводов, линий электропередач через территорию Армении, но подчеркнул, что все эти проекты должны действовать в рамках суверенитета и юрисдикции Армении.

«Они хотят дорогу? Мы тоже хотим дорогу, и мы готовы открыть эти дороги в рамках суверенитета и законодательства Республики Армения», - сказал премьер-министр.

Почему Пашинян отправляет Путину письмо о напряженности на границе?

Кстати, сегодня депутаты оппозиционной фракции «Айастан» приняли участие в правительственном часе, задав премьер-министру Николу Пашиняну вопросы. Депутат от оппозиции Агнесса Хамоян попросила затронуть обострившиеся армяно-российские отношения, а также объяснить, почему Пашинян отправляет Путину письмо о пограничной напряженности, а с лидерами других стран проводит телефонные разговоры.

«Я внимательно слежу за заявлениями президента РФ, который сказал, что проблем в отношениях с Арменией нет, как и в отношениях со мной. Со дня незаконной блокировки Лачинского коридора у меня было 7-8 телефонных разговоров с президентом РФ, с другими коллегами, по сути, я либо вообще не и имел телефонных разговоров, либо у меня было гораздо меньше разговоров. Поэтому я не думаю, что здесь есть проблема, потому что цель телефонного звонка - поделиться информацией, обсудить ситуацию, о которой другие коллеги не имеют информации», - ответил Пашинян.

«Только народ Армении может совершить революцию в Армении, и он это уже сделал»

Агнесса Хамоян задала Николу Пашиняну еще один вопрос: есть ли у правительства Армении опасения, что Россия может совершить революцию в Армении, к чему сегодня обратилась Мария Захарова, тем более, что, по словам оппозиционного депутата, Служба национальной безопасности (СНБ) Армении «ищет вагнеровцев».

«Что касается действий СНБ по розыску вагнеровцев, то правоохранительные органы Республики Армения обязаны реагировать на появившиеся в прессе публикации, и это норма уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Насколько мне известно, такая публикация была в Telegram-каналах, Служба национальной безопасности проверяет опубликованную информацию в рамках своей юрисдикции, и ничего необычного в этом нет. Что касается моего опасения, что Российская Федерация совершит революцию в Армении, то только народ Республики Армения может совершить революцию в Республике Армения, и народ Республики Армения уже совершил эту революцию», - подчеркнул премьер-министр.

«Алма-Атинская декларация является в том числе свидетельством о независимости Республики Армения»

Отвечая депутатам от оппозиции, Пашинян также коснулся Алма-Атинской декларации и протокола, призвав их не демонизировать эти документы, поскольку это означает лишить легитимности независимость Армении. На основании Алма-Атинской декларации Пашинян и Алиев в октябре прошлого года в Праге признали территориальную целостность друг друга.

«Я один раз говорил о кадастровом свидетельстве, Алма-Атинская декларация, в том числе является международным свидетельством о независимости Республики Армения», - сказал Пашинян.

Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Гегам Манукян спросил Пашинина, может ли премьер-министр Армении в вопросе Нагорного Карабаха, помимо азербайджанских тезисов, привести хотя бы один армянский аргумент о том, что Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана.

«Что вы хотите сказать, говоря об армянских аргументах? Этот вопрос не решается и не будет решаться армянскими аргументами, хватит нам обманывать самих себя», - ответил Пашинян.

«Римский статут будет полноценно ратифицирован»

Никол Пашинян в контексте армяно-российских отношений вновь коснулся Римского статута, подчеркнув, что он будет полноценно ратифицирован, и это не имеет никакого отношения к армяно-российским отношениям, это касается вопросов безопасности Армении.

Сегодня в парламенте премьер-министр также высказался по поводу утверждений о том, что власти используют административные рычаги для привлечения сотрудников госучреждений на встречи кандидата в мэры Еревана от правящей партии Тиграна Авиняна. Отвечая на замечание депутата от оппозиции Гегама Назаряна о том, что «вы говорите о демократии, но заставляете людей ходить на предвыборные встречи», Никол Пашинян предупредил, что если подобное выяснится, то чиновник, который так поступает, будет уволен.

«Если выяснится, что чиновник какого-либо уровня с помощью административного рычага выводит на встречу, митинг, выборы какого-либо сотрудника, это чиновник будет уволен. Прощения не будет... Я говорю это как премьер-министр Армении. Если выяснится, что этот человек является для меня самым близким человеком, он перестанет быть таковым, во-первых, и его уволят, во-вторых», - подчеркнул он.