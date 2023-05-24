«Мы все живем в месте, на которое у нас нет кадастрового сертификата» - Пашинян

Премьер-министр согласился с критикой оппозиции о том, что Армения выполняет все требования Азербайджана по части и Карабаха, и анклавов и ничего взамен не получает. Но, как заявил Пашинян, Армения получает шанс стать де-юре собственником своей территории.

«Все ли мы понимаем, что уже 30 лет мы на нашей любимой родине живем в месте, на которое у нас нет кадастрового свидетельства, причем Армения как государство за свое многотысячелетнее существование никогда не имела кадастрового свидетельства? Если то, что мы хотим сделать, получится, мы впервые в истории получим кадастровый сертификат, будем собственниками не только де-факто, но и де-юре. Мы живем в месте, где в мире есть по крайней мере несколько стран, которые думают, что когда захотят, могут сказать: собирайтесь и убирайтесь отсюда, и мы тогда не сможем сказать: минуточку, вот кадастровое свидетельство… Если это получится, институциональный переговорный процесс по вопросу прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, да, на данный момент мы ничего не получили, мы получили шанс что-то получить, но мы продолжаем оставаться в этом режиме - без кадастрового свидетельства. Мы, все мы, парламент Республики Армения, все мы хотим преодолеть свой статус жильца, мы хотим иметь кадастровый сертификат, имя которого – государство с международно признанными, делимитированными и демаркированными границами», - заявил Пашинян.

Отвечая на заявление премьер-министра, заместитель председателя «Армянского национального конгресса» Левон Зурабян сказал, что «это объяснение примитивного человека, который нуждается в том, чтобы, имея дело с чем-то сложным, перевести это в более понятные для него бытовые термины».

«Его примитивность и безграмотность подвергают Армению опасности», - подчеркнул Зурабян.

На вопрос Радио Азатутюн, не выходит ли из сказанного Пашиняном, что у нас нет и никогда не было государства, зампред АНК ответил: «Я не думаю, что заявления Пашиняна вообще что-то значат, потому что он и сам не понимает, что говорит, и существование государства Армения совершенно не зависит от невежественных определений Никола Пашиняна».

Сегодня премьер-министр Армении еще раз подтвердил, что признает территорию Азербайджана площадью 86 600 квадратных километров, в которую входит и Нагорный Карабах. Пашинян попытался объяснить, почему он это делает.

«У Азербайджана есть очень четкий дискурс, он говорит: если вы не признаете нашу территориальную целостность, то и мы не признаем вашу, и этот разговор проходит на глазах у международного сообщества. Теперь здесь мы должны принять решение: очень хорошо, мы можем сказать, что мы не признаем 86,6 тысяч квадратных километров Азербайджана, и, по нашему мнению, Азербайджан - это не 86,6 тысяч квадратных километров, а 45,7 тысяч квадратных километров. А они скажут: очень хорошо, значит, по нашему мнению, Армения - это не 29,8 тысяч квадратных километров, а 8 тысяч 700 квадратных километров. Теперь те, кто говорят, что Азербайджан – это не 86,6 тысяч квадратных километров, а число Х, они в то же время говорят, что Республика Армения - это не 29 тысяч 800 квадратных километров, а 29,8 тысяч минус какое-то число Х, а какое число, это будет решаться в зависимости от того, какое настроение будет царить в тот день в ОДКБ», - сказал премьер.

Об анклавах

Касаясь анклавов, Пашинян заявил, что если рассматривать вопрос с точки зрения мира, то это технический, организационный вопрос. Он рассказал, как во время недавней дискуссии со своими однопартийцами об анклавах подчеркнул, что психологическое восприятие этого вопроса должно быть изменено, учитывая, что вокруг вопроса периодически создается напряжение.

«Если мы действительно говорим о мире, то это всего лишь технический, организационный вопрос, не имеющий большой стратегической глубины. Если мы говорим о войне, то, да, это очень острый вопрос, если в мирное время, то вопрос не такой тяжелый», - сказал глава правительства Армении.

Премьер-министр пояснил, что вопрос об анклавах имеет политико-правовой аспект, и на политическом уровне был разговор с Алиевым в Мюнхене и Брюсселе о взаимном признании Арменией и Азербайджаном существования анклавов. То есть, что есть Арцвашен, принадлежащий Армении, и анклавы, находящиеся на территории Армении и принадлежавшие Азербайджану.

«И, да, мы признаем это на политическом уровне, и я сказал, что на правовом уровне у нас есть дополнительные вопросы, связанные как минимум с некоторыми из них. Есть два варианта решения. Один и вариантов: то, что находится по ту сторону границы, остается на территории страны, находящейся по ту сторону границы, что находится по эту сторону границы, находится на территории страны, находящейся по эту сторону границы. Или если одна из сторон не хочет, например, это тоже вопрос, там, во-первых, ничего не решено, и то, что будет решено, если, например, будет четкая договоренность с Азербайджаном, я приду и скажу, что мы четко договорились о решении этого вопроса, это так. Окончательной договоренности по этой теме нет, есть мысли, разные идеи, ни одна из которых не отвергнута», - сказал он.

По словам Пашиняна, бенефициаром вопроса анклавов также является село Воскепар Тавушской области, и недавно на встрече с жителями этой общины он заверил, что конкретного решения по их части пока нет.

«Воскепар является одной из общин, которая получит наибольшую выгоду при решении этой проблемы, она является бенефициаром с двух сторон: и по части дороги, и также один из анклавов находится по соседству с ней», - сказал Никол Пашинян.