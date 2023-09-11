Провластный армянский депутат: Лавров постоянно хочет вести нашу страну к погибели

Член Комиссии по обороне и бывший замминистра обороны Гагик Мелконян был единственным, кто согласился раскрыть скобки: «Ну, они хотят, чтобы наше государство было таким, каким оно было раньше. Другими словами, российские власти будут принимать решения вместо нас. Но мы хотим, чтобы мы принимали решение за свою страну сами».

В последнее время отношения между Арменией и ее стратегическим союзником Россией резко обострились. На прошлой неделе Москва вызвала в свой МИД посла Армении, выразив недовольство армяно-американскими военными учениями, планами Еревана ратифицировать Римский статут, предполагающий арест российского лидера Владимира Путина в случае его приезда в Армению по делу, возбужденному Международным уголовным судом в контексте российской агрессии против Украины, визитом супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анны Акопян в Киев и предоставлением гуманитарной помощи Украине, а также представила ноту протеста послу Вагаршаку Арутюняну по поводу заявлений спикера армянского парламента Алена Симонян в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Звонить Путину бессмысленно

На фоне этой напряженности премьер-министр Пашинян на прошлой неделе провел телефонные разговоры с лидерами пяти стран, в том числе США и Ирана, обсудив ситуацию на армяно-азербайджанской границе. О возможном разговоре с лидером страны-союзника, президентом России Владимиром Путиным, ничего не сообщалось, из чего можно предположить, что Пашинян Путину не звонил.

Член политической команды Пашиняна Гагик Мелконян в этой связи отметил: «На мой взгляд, причина в том, что два-три раза уже была агрессия против нашей страны, мы обращались, но ни ОДКБ, ни союзное нам государство не ответили. Они сказали, что это пограничные бои. Обращаться к ним нет смысла».

Вчера министр иностранных дел России еще раз выразил сожаление по поводу начавшихся сегодня в Армении армяно-американских военных учений. Сергей Лавров отметил, что удивлен решением Еревана отказаться от военных учений ОДКБ и провести на своей территории совместные военные учения с США.

Провластный армянский депутат возразил, заявив, что слова Лаврова не следует брать за основу, поскольку министр иностранных дел России «никогда не предлагает проармянских решений».

«Он, Лавров, постоянно хочет вести нашу страну к погибели. Вы его планы видели? Как можно говорить, что они проармянские...»

Как отметил Гагик Мелконян, Армении нужно искать новых друзей. До сих пор, по его словам, Армения всегда опиралась на Россию, между тем, Россия создала такие условия, что «это должна быть либо Россия, либо Турция».

«Мы всегда делали выбор в пользу России. Мы посвящали себя России до конца. Но в конце концов, есть и другие страны... Нам следует дружить и с другими странами. Сейчас мы начинаем дружить с Индией, с европейскими государствами, с Соединенными Штатами, с Ираном».

Мелконян ответил на вопрос Радио Азатутюн о том, как он оценивает начавшиеся в Армении армяно-американские военные учения, по поводу которых Россия выразила обеспокоенность. «Мы решаем, с кем проводить учения. С кем решим, с тем и проводим. Другие что хотят, пусть то и думают», - заявил он.