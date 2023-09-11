Российская гуманитарная помощь не доехала до Карабаха, грузовик стоит в азербайджанском городе Барда

Российская гуманитарная помощь не доехала до Нагорного Карабаха. Желтый грузовик со знаком Российского общества Красного Креста второй день стоит в азербайджанском городе Барда.

У этого заполненного продуктами питания грузовика азербайджанские СМИ периодически ведут прямые трансляции, в последние часы звучат только вопросы: почему армяне Карабаха не хотят получить отправленное из России продовольствие, примут ли армяне Карабаха продовольственную помощь?

«Ни один российский автомобиль не будет перевозить гуманитарную помощь или какой-либо груз из Азербайджана в Республику Арцах [Нагорный Карабах - ред.]. Если у арцахцев есть потребность, у нас есть только одна дорога - разблокирование Лачинского коридора», - сказал один из жителей Нагорного Карабаха.

Карабахцы продолжают держать Аскеранскую дорогу закрытой, они заверяют, что въезд в Нагорный Карабах из Азербайджана закрыт не только для 40 тонн муки, направленных из Баку, но и для российских продуктов питания.

Правительство Нагорного Карабаха заявило, что готово принять гуманитарную помощь под знаком Российского общества Красного Креста. Официальный Степанакерт также сообщил о договоренности о параллельном открытии Лачинского коридора для гуманитарных грузов. За этим последовала реакция Азербайджана о том, что отправка российских грузов в Степанакерт - это отдельная договоренность и ее не следует путать с предложением об одновременном открытии Агдамской и Лачинской дорог.

«Азербайджан ставит новые условия»

Азербайджана ставит новые условия, уверен оппозиционный депутат парламента Армении Тигран Абраамян. «Речь идет только об открытии Агдамской дороги и въезде на территорию Республики Арцах помимо российского груза также грузовиков Азербайджанского общества Красного Полумесяца. Естественно, это было неприемлемо для властей Арцаха», - сказал он.

Официальный Степанакерт пока не отреагировал на блокирование груза в Барде. Председатель Революционной партии Арцаха Артур Осипян осведомлен о том же условии Азербайджана: помощь Москвы должна въехать по Агдамской дороге вместе с 40 тоннами азербайджанской муки. Есть еще один вопрос: «Если Азербайджан позволяет гуманитарной помощи, отправленной из России посредством Красного Креста, въехать в Арцах, по сути, это станет еще одним коридором или дорогой, открытой для России, чтобы помощь доходила сюда, были поставки, и это не выгодно Азербайджану».

По словам Артура Осипяна, в прошлом русские несколько раз доставляли в Нагорный Карабах через Агдам строительные материалы, и Азербайджан быстро прекратил эти поставки.

«Естественно, азербайджанская сторона, как всегда, как только есть какая-то договоренность, которая в какой-то степени также в нашу пользу, будет мешать, ставить новые условия. 30 лет они ведут переговоры таким образом», - сказал председатель Революционной партии Арцаха.

Депутат парламента Армении Тигран Абраамян не исключает, что Турция или другие игроки пытались через эту страну сорвать российское предложение.

«Второе обстоятельство, о котором я хотел бы сказать в данный момент, заключается в том, что Азербайджан, на мой взгляд, пытается сорвать этот процесс и тем самым подготовить почву для агрессии против Арцаха и параллельно против Республики Армения», - подчеркнул Абраамян.

Утверждения Баку неизменны: «они дорогу не перекрывали, Армения занимается черной пропагандой», заявил Reuters представитель МИД Азербайджана.

«Прямо сейчас процесс регулирования армяно-азербайджанских отношений сталкивается с серьезными вызовами. Причина – политические и военные провокации Армении, а также отказ от достигнутых предварительных договоренностей относительно разрешения этой ситуации. Обвинения относительно закрытия дороги Лачинской дороги не обоснованны. Азербайджан осуществляет транспортировку людей, а также медикаментов и других товаров посредством Красного Креста», - сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Уже несколько месяцев ни Красный Крест, ни российские миротворцы не могут доставить в Нагорный Карабах ни одного килограмма продуктов питания, медикаментов или товаров первой необходимости.

Официальный Степанакерт называет ситуацию в Нагорном Карабахе катастрофой. Азербайджанский КПП на мосту Хакари продолжает оставаться закрытым для гуманитарной помощи. В Корнидзоре стоят грузовики с 400 тонн продуктов питания и медикаментов, отправленными правительством Армении, а также два грузовика со сладостями от компании «Гранд Кенди», а 10 французских грузовиков ждут открытия дороги у КПП.

Баку настаивает на своей помощи через Агдам: там находятся 40 тонн муки. А российский грузовик находится в Барде, он до Агдама так и не доехал.