Колонна с гуманитарной помощью Франции для Нагорного Карабаха достигла моста Хакари. Баку ей также не открыл коридор

Колонна с отправленной Францией гуманитарной помощью для Нагорного Карабаха сегодня из Еревана прибыла к мосту Хакари и удостоилась той же участи, что и гуманитарный груз правительства Армении. Баку и для французских грузовиков не открыл Лачинский коридор.

Гуманитарный конвой, отправленный Парижем, Страсбургом и рядом других крупных французских городов и регионов, сопровождала мэр Парижа Анн Идальго. В Горисе французскую делегацию, в которую вошли представители городских и региональных властей, приветствовали министр иностранных дел Нагорного Карабаха, губернатор Сюникской области и мэр Гориса.

Министр иностранных дел Нагорного Карабаха Сергей Казарян на месте представил делегации ситуацию. Он рассказал о задержаниях на азербайджанском КПП в Лачинском коридоре Вагифа Хачатряна и трех молодых людей, направлявшихся в Армению, и их уголовном преследовании со стороны Баку.

«Вот теперь вы сами являетесь свидетелями того, что привезенная вами гуманитарная помощь не имеет возможности дойти до Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] из-за установки этого незаконного КПП», - сказал он.

Позже в Горисе к пресс-конференции делегации во главе с Анной Идальго по видеосвязи присоединился президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. Он сказал, что Нагорный Карабах сейчас переживает самые тяжелые дни в своей истории. «Азербайджан надеется поставить народ Арцаха на колени посредством гуманитарного давления, но ему это не удастся», - отметил он.

Мэр Парижа отметила, что они приехали, чтобы выразить свою солидарность и дружбу. «Нам удалось отправить 10 грузовиков, в которых в основном непортящиеся продукты, детское питание, сухое молоко, а также генераторы, все то, что позволит вам сопротивляться», - сказала Идальго.

Она также назвала политику, проводимую Азербайджаном в отношении карабахских армян, геноцидом и этнической чисткой.

«Мы также призываем президента Франции использовать положение, которое Франция занимает в Совете Безопасности ООН, для принятия резолюции с целью уважения прав народа Арцаха», - сказала мэр Парижа.

На днях президент Франции заявил, что Париж потребует полного соблюдения условий деятельности Лачинского гуманитарного коридора и выступит с дипломатической инициативой с целью усиления давления. Однако Эмманюэль Макрон не уточнил, что имеет в виду.

На прошлой неделе французские СМИ не исключили, что Париж может внести в Совбез ООН резолюцию о помощи жителям Нагорного Карабаха, однако официального подтверждения до сих пор нет.

О резолюции Совета Безопасности ООН говорил сегодня также другой член делегации, глава региона О-де-Франс Ксавье Бертран. Он подчеркнул, что в составе делегации есть представители различных политических сил, но все они требуют от президента Макрона представить резолюцию в Совбезе ООН. «Азербайджан хочет превратить Нагорный Карабах в тюрьму и прогнать оттуда его жителей. Что нужно сделать, чтобы международное сообщество наконец проснулось? Нужно ли ждать несколько дней, несколько недель, несколько месяцев, пока появятся сотни жертв, потому что не будет медицинской помощи, не будет достаточно еды? Должно ли дойти до этого, чтобы международное сообщество проснулось?»

Бертран также сообщил, что часть французского гуманитарного груза будет распределена среди вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, а часть останется в Корнидзоре. Он призвал других членов международного сообщества присоединиться к шагу французских городов.