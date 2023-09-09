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Нагорный Карабах

Степанакерт согласился принять российскую помощь, перевозимую через Агдам

Власти Нагорного Карабаха решили разрешить въезд российского груза в Нагорный Карабах через Агдам.

Как сообщает Информационный центр Нагорного Карабаха, одновременно была достигнута договоренность, согласно которой перевозки гуманитарных грузов через Лачинский коридор будут восстановлены российскими миротворцами и Международным комитетом Красного Креста.

В Степанакерте отмечают, что этот шаг сделан, исходя из необходимости смягчения острых гуманитарных проблем, вызванных полной блокадой, осуществляемой Азербайджаном.

Спустя несколько часов после выборов нового президента Нагорного Карабаха и в условиях напряженных армяно-российских отношений сегодня было объявлено, что российское правительство отправляет гуманитарную помощь в Нагорный Карабах по Агдамскому маршруту через Азербайджан.

В Баку сообщили, что перевозка осуществляется на основании меморандума о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного полумесяца и Российским обществом Красного креста по инициативе правительства России.

Вчера Соединенные Штаты также призвали стороны «работать вместе, чтобы немедленно и одновременно открыть Лачинскую и другие дороги для доставки крайне необходимых гуманитарных грузов в Нагорный Карабах».

Ранее группа жителей Нагорного Карабаха не пропустила в регион 40 тонн груза общества Красного полумесяца Азербайджана, прибывшего в Агдам. Груз до сих пор стоит в Агдаме.

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