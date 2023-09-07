«Проведение армяно-американских военных учений - суверенное решение Армении» - Ереван ответил на обеспокоенность Москвы

Заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян сегодня в парламенте дал дипломатичную формулировку: есть разногласия, вокруг которых идут обсуждения.

«[Утверждения] о напряженности трудно комментировать, у нас с Россией рабочие отношения, и как было всегда, у нас всегда бывают разногласия со всеми партнерами, это не означает, что это можно трактовать как напряженность», - сказал Ованнисян.

Между тем, Россия продолжает выражать обеспокоенность как по поводу процесса ратификации Римского статута, так и по поводу армяно-американских военных учений. При этом лексика, с которой высокопоставленные чиновники Армении и России отвечают друг другу, становится все жестче, вплоть до оскорбительных высказываний.

Несмотря на эту ситуацию, председатель комиссии НС по внешним отношениям Саргис Ханданян утверждает, что в армяно-российских отношениях не происходит ничего нового, просто есть вопросы к стратегическому союзнику, на которые Армения уже давно не получает ответа.

«Закрытие Лачинского коридора с декабря и полная блокада Нагорного Карабаха с июня, вопросы, связанные с качеством деятельности там российских миротворческих сил, а также за последние два года посягательства Азербайджана на суверенную территорию Армении, агрессия и отсутствие реакции со стороны России и партнеров по ОДКБ», - перечислил он.

На вопрос Радио Азатутюн, является ли причиной напряженных отношений бездействие России, Ханданян ответил: «Я не хочу придавать отношениям характер напряженных, но говорю, что фиксируются факты. Эти факты были зафиксированы не только сегодня, но и вчера, и в предыдущие месяцы».

В данный момент процесс по выходу Армении из ОДКБ не ведется

Касаясь стартующих в следующий понедельник армяно-американских военных учений и озабоченности России в связи с ними, Ханданян подчеркнул: «Решение о проведении на территории Армении армяно-американских военных учений – это суверенное решение Армении. Будучи членом ОДКБ, Армения ни в коей мере не теряет своего суверенитета, особенно с учетом стиля работы ОДКБ в Армении и в отношении Армении. Я понимаю, что разные стороны могут иметь опасения и выражать недовольство, но это суверенное решение Армении. Я также думаю, что это также результат углубления армяно-американских отношений».

На вопрос, были ли какие-то обсуждения, разъяснения, чтобы те опасения, которые сегодня звучат из Москвы, были развеяны, провластный депутат ответил, что у него нет такой информации. «Я не могу сказать. Может, и были, но я не могу их зафиксировать», - сказал он.

На другой вопрос Радио Азатутюн, возможно ли, что Армения изменит свою систему безопасности, Саргис Ханданян ответил, что проводимые реформы вооруженных сил и системы безопасности должны продолжаться и Армения должна быть открытой для сотрудничества со всеми теми партнерами, которые проявят подобный интерес.

На вопрос, возможно ли, что Армения выйдет из ОДКБ, представитель правящей партии ответил, что в данный момент процесс по выходу Армении из ОДКБ не ведется.

Что касается возможности вступления Армении в НАТО, то председатель комиссии по внешним отношениям «не видит такой возможности по техническим и политическим соображениям». «Правительство Армении никогда не выражало позиции о том, что желает вступить в НАТО», - сказал он.

Римский статут должен быть ратифицирован без оговорок

Москва также выразила обеспокоенность по поводу ратификации Римского статута Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Саргис Ханданян говорит, что, по его мнению, парламент Армении должен ратифицировать Римский статут. Причем, правительство направило этот документ в парламент без каких-либо оговорок.

«Если вы прочитаете статут, то увидите, что в нем говорится о ряде военных преступлений, которые происходили, например, в течение последних двух лет, во время агрессии Азербайджана. По моему мнению, ратификация этого статута вытекает из государственных интересов Республики Армения, и я считаю, что нет никаких оснований для оговорок», - сказал он.

Несколько дней назад Москва запросила у Еревана разъяснения по поводу направления правительством Армении Римского статута в парламент на ратификацию. Неясно, даны ли уже Москве эти разъяснения.