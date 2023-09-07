Пашинян говорит о возможности новых военных действий, Баку это отрицает

В условиях растущей в последние дни напряженности на границах Армении и Нагорного Карабаха премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности развязывания новых военных действий со стороны Азербайджана. В Баку поспешили опровергнуть это заявление, назвав его «политической манипуляцией».

«Политика посягательств на суверенную территорию Армении продолжается. Азербайджан продолжает незаконно блокировать Лачинский коридор, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе достиг апогея. Очевидно, что этими действиями Азербайджан демонстрирует свое намерение совершить новую военную провокацию против Нагорного Карабаха и Республики Армения. Чтобы оправдать подобную провокацию, в обращение вводятся ложные и несоответствующие действительности тезисы», - заявил Пашинян.

В ходе сегодняшнего заседания правительства премьер-министр сказал, что Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и вдоль армяно-азербайджанской границы. Вчера то же самое рассказал иностранным дипломатам секретарь Совета безопасности Армении. Военное ведомство, в свою очередь, пригласило иностранных военных атташе для ознакомления с приграничной ситуацией. Сегодня также Армия обороны Нагорного Карабаха сообщила о перемещениях и скоплениях азербайджанской военной техники, вооружения и личного состава.

За сегодняшним заявлением Пашиняна сразу же последовала реакция официального Баку. МИД Азербайджана опубликовал условия установления мира и безопасности в регионе, согласно которым армянская сторона должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, прекратить военные и политические провокации, прекратить препятствия на пути к успешному завершению переговорного процесса по мирному договору.

«Реальной угрозой безопасности в регионе являются продолжающиеся военно-политические провокации со стороны Армении, продолжающиеся претензии армянской стороны, в том числе и со стороны премьер-министра, против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, армянские вооруженные силы, которые, вопреки обязательствам, все еще не выведены с азербайджанских территорий», - отмечает официальный Баку.

Напряженность на границе резко усилилась 1 сентября, когда в результате азербайджанских действий в Сотке погибли трое армянских военнослужащих, двое были ранены. Азербайджанцы сообщили о трех раненых.

И в Армении, и в Азербайджане проводится мобилизация резервистов. В эти дни также резко участились и взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня. Только сегодня Ереван сообщил об обстрелах азербайджанцами армянских позиций близ Норабака в Гегаркуникской области, а Степанакерт сообщил об азербайджанском обстреле комбайна, работающего на полях Сарушена. Армия обороны Нагорного Карабаха также опровергла сообщения Баку о том, что в Карвачарском, Аскеранском и Мартунском районах были предотвращены инженерные работы.

Кстати, сегодня стало известно, что министр обороны Армении Сурен Папикян из-за обострения ситуации отменил свой визит на Кипр.

Политолог считает вероятность военных действий очень высокой

Политолог Арег Кочинян считает вероятность крупномасштабных военных действий Азербайджана как против Армении, так и против Нагорного Карабаха очень высокой.

«Если до этого момента их политика была направлена на то, что рано или поздно, грубо говоря, арцахские армяне уступят или просто исчезнут, по сути, не было проблемы нехватки времени, то теперь добавился новый элемент - определенная международная консолидация по этому вопросу. За исключением России, остальные постепенно дают все более и более четкие оценки, и в какой-то момент это теоретически может перерасти в четкие действия. Азербайджан предпринимает более четкие действия, чтобы попытаться решить проблему на месте и поставить перед фактом», - сказал политолог.

А в случае с Арменией, по словам политолога, Азербайджан хочет решить два вопроса: «Во-первых, чтобы была коридорная логика, а во-вторых, чтобы все вопросы решались в формате «3+3», то есть, здесь не должно быть ни европейской миссии, ни какого-либо другого участия Запада. Фактически, Россия готова поделить регион с Турцией, но не готова поделить его с Западом, что, конечно, не может быть выгодно Армении».

Говоря о приграничной напряженности, премьер-министр сегодня заявил, что ситуация такова, что международное сообщество, государства-члены Совета Безопасности ООН должны принять серьезные меры для предотвращения нового взрыва в регионе.

Мы спросили председателя комиссии НС по внешним отношениям Саргиса Ханданяна, чего конкретно ожидает Ереван и есть ли какая-то реакция.

«В этой ситуации наше правительство работает со всеми партнерами, которые могут использовать определенные рычаги и оказать давление на Азербайджан, чтобы тот вернулся к мирным переговорам или стал более конструктивным в вопросе мирного договора», - сказал Ханданян.

На вопрос Радио Азатутюн, ожидает ли армянская сторона санкций в отношении Азербайджана, Ханданян ответил: «Инструментарий разный, могут быть также санкции».

Международные игроки не обсуждают санкции против Баку, более того, министр иностранных дел ЕС Жозеп Боррель вчера заявил, что Евросоюз даже не рассматривает вопрос прекращения энергетического сотрудничества с Азербайджаном из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Пашинян, прогнозирующий военные действия, сегодня особо подчеркнул, что Армения привержена мирной повестке дня. Он заявил, что Армения не отказалась от готовности признать Нагорный Карабах в составе Азербайджана, но также считает необходимым открытие Лачинского коридора и диалог Баку-Степанакерт в рамках международного механизма.

«На основе всего этого Республика Армения готова и хочет подписать соглашение о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном», - сказал премьер-министр Армении.