Азербайджан демонстрирует намерение совершить новую военную провокацию против Нагорного Карабаха и Армении – Пашинян

Азербайджан уже несколько дней накапливает войска вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и вдоль армяно-азербайджанской границы, заявил сегодня в ходе заседания правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что за последнюю неделю военно-политическая ситуация в регионе существенно обострилась.

Политика посягательств на суверенную территорию Армении продолжается, также сказал глава правительства.

Напомнив о событиях 1 сентября в Сотке, в результате которых погибли трое армянских военнослужащих, распространении новостей о нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана, блокировании Лачинского коридора, достигшем своего апогея гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе, Пашинян подчеркнул, что этими действиями Азербайджан демонстрирует свое намерение совершить новую военную провокацию против Нагорного Карабаха и Армении.

«Чтобы оправдать подобную провокацию, в обращение вводятся ложные и несоответствующие действительности тезисы», - сказал Пашинян, не уточнив, о каких тезисах идет речь, однако заявил, что ситуация такова, что международное сообщество, государства-члены Совета Безопасности ООН должны принять серьезные меры для предотвращения нового взрыва в регионе.

«Мы выражаем нашу приверженность мирной повестке дня»

Пашинян подчеркнул приверженность Армении договоренностям, достигнутым в Брюсселе 14 декабря 2021 года, в Праге 6 октября 2022 года и в Брюсселе в мае 2023 года, а также трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, и посчитал важными для адресации вопросов прав и безопасности армян Нагорного Карабаха диалог Баку-Степанакерт в рамках международного механизма и разблокирование Лачинского коридора в соответствии с решениями Международного суда от 22 февраля и 6 июля 2023 года.

«На основе всего этого Республика Армения готова и хочет подписать соглашение о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном, и мы выражаем нашу приверженность мирной повестке дня», - заключил премьер-министр.