Армянская сторона сообщает о 4 погибших и 1 раненом

На армянских позициях близ Сотка в результате обстрела со стороны азербайджанских ВС погибли четверо армянских военнослужащих. У армянской стороны также есть один раненый. Министерство обороны Армении до сих пор ничего не сообщило о данных погибших и о состоянии здоровья раненого.

Двое из погибших сегодня на позициях Сотка военнослужащих были жителями общины Масис, это Андраник Аршакович Антонян и Арсен Александрович Мкртчян. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава общины Масис Давид Амбарцумян.

Они были участниками 25-дневных тренировочных сборов, сообщили Радио Азатутюн в муниципалитете Масиса.

Согласно последнему сообщению военного ведомства, на данный момент напряженность на Варденисском участке границы снизилась.

«По состоянию на 14:15 интенсивность огня ВС Азербайджана в направлении армянских позиций Сотка и Норабака снизилась. По состоянию на 15:15 ситуация не изменилась, снижение интенсивности огня сохраняется», - сообщили в Минобороны РА.

Сегодня с 7:50 утра ситуация обострилась на позициях близ села Сотк Варденисского района, а затем и близ села Норабак того же района. По данным оборонного ведомства, Азербайджан вел интенсивный огонь из стрелкового оружия, а также миномета. Интенсивность огня спустя три часа снизилась, затем возобновилась, в том числе с применением БПЛА, помимо Сотка, также в направлении Норабака.

Все это время, согласно официальному сообщению, Баку концентрировал дополнительную военную технику и личный состав на Соткском направлении. В Баку опровергли эту информацию, заявив, что армянская сторона концентрирует большое количество вооружения и военной техники. Министерство обороны Армении опубликовало видео, на котором видно активное передвижение военной техники Азербайджана.

Официальный Баку с утра параллельно с армянской стороной распространял опровержения, в свою очередь обвиняя армянскую сторону в обстреле своих позиций и даже в использовании ударного беспилотника. Сообщается о трех раненых азербайджанских военнослужащих.

По информации губернатора Гегаркуника, вопрос эвакуации населения пока не стоит

Эти приграничные бои идут на позициях, до Сотка доносились только звуки стрельбы.

«В населенных пунктах спокойно, никакой паники нет, в направлении населенных пунктов обстрелов не было», - сказал губернатор Гегаркуникской области Карен Саргсян.

Учитывая то обстоятельство, что сообщалось о скоплении азербайджанских вооруженных сил, обсуждается ли вопрос эвакуации населения? На этот вопрос губернатор Гегаркуника ответил, что пока вопрос не обсуждался.

«Мы оценим, поймем ситуацию, но пока такой задачи нет, такая задача не стоит, школы работают», - сказал губернатор.

Параллельно с утренними обстрелами сегодня в школе Сотка в ходе посвященного 1 сентября мероприятия встретили 14 первоклассников. Глава села Севак Хачатрян сказал: «В Сотке в данный момент спокойно, мероприятие, посвященное 1 сентября, прошло в школе в полном объеме, и люди сейчас заняты сбором урожая».