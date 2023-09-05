Самвел Бабаян подтверждает, что представил Азербайджану предложения по преодолению возникшего в Нагорном Карабахе кризиса

Руководитель партии «Единая Родина» - второй по величине силы в парламенте Нагорного Карабаха, Самвел Бабаян подтверждает, что представил Азербайджану предложения по преодолению возникшего в Нагорном Карабахе гуманитарного кризиса, но не уточняет - кому и по каким каналам передал эти предложения и какой ответ получил. Накануне в эфире Азатутюн ТВ бывший министр обороны Нагорного Карабаха, критик нынешних властей Бабаян утверждал, что у него есть решения, пакет направлен Азербайджану. «Мы им представили, есть какие-то ответы, есть какие-то вопросы, идут обсуждения. Мы полностью придем к серьезному пакету, после этого сядем за стол переговоров, по пунктам найдем решения, чтобы Арцах [Нагорный Карабах – ред.], начиная с восстановления его территорий, был единицей как таковой, со своей воинской частью, со всем», - сказал бывший министр обороны НК. Самвел Бабаян излагает свое предложение лишь в общих чертах: сначала достичь взаимного доверия с азербайджанцами, а затем перейти к политическому решению. «Один представляет: давайте бороться до конца, умрем с голода до конца ради смены власти в Ереване. Другой думает: давайте начнем диалог, пойдем на компромиссы, взаимное доверие, решим проблемы. Возможно ли это? Я скажу - да. Теперь посмотрим, что из этого выберет наше общество», - сказал глава партии «Единая Родина». Не раскрывая того, каким путем он общается с Азербайджаном, Самвел Бабаян утверждает, что располагает информацией о том, что власти Нагорного Карабаха также находятся в контакте с Баку, причем в ежедневном режиме. Официальный Степанакерт подобную информацию не сообщал, последний раз о контактах Баку-Степанакерт сообщалось 1 марта.

Степанакерт, который уже 2,5 месяца находится в тотальной блокаде и раздает хлеб по талонам и в ограниченных количествах, до сих пор отказывается от азербайджанской помощи по Агдамской дороге, настаивая на необходимости открытия Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

Радио Азатутюн попыталось выяснить в МИД НК, встречались ли представители Нагорного Карабаха с представителями Азербайджана после 1 марта или есть ли у них информация о контактах с Баку по неофициальным каналам, поступило ли им предложение о возможной встрече Степанакерт-Баку напрямую или с привлечением международных посредников, и если да, принял ли Степанакерт какой-либо из этих вариантов?

Несколько дней назад Степанакерт открыто заявил о своих условиях: переговоры с Азербайджаном должны вестись в рамках международного формата, не на территории Азербайджана.

Российский «Коммерсантъ» сегодня, ссылаясь на свои дипломатические источники, написал, что Москва не отказалась от так называемой «схемы Лаврова» и что посетивший вчера Ереван, а сегодня Баку российский спецпосланник Игорь Ховаев находится в регионе именно для продвижения российских предложений, согласно которым Лачинский коридор будет открыт через день после открытия Агдамской дороги.

Приемлема ли такая последовательность действий для Степанакерта, противящегося открытию Агдамской дороги? Кстати, тот же источник также сообщил и о встрече российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ с министром иностранных дел Нагорного Карабаха Сергем Казаряном в Ереване. Однако МИД Карабаха не сделал никакого официального заявления. Мы поинтересовались, какие предложения Ховавев представил Степанакерту. Пока в МИД на эти вопросы не ответили.

Накануне выборов нового президента Нагорного Карабаха, которые состоятся 8 сентября, ни одна из пяти фракций парламента не представила дорожную карту выхода из создавшегося кризиса.