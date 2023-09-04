«Выборы президента Нагорного Карабаха состоятся 8 сентября». Фракции пока не сообщают имена своих кандидатов

Спустя четыре дня после отставки президента Нагорного Карабаха фракции Национального собрания НК не раскрывают, кого собираются выдвинуть в качестве кандидатов в президенты.

На данный момент известно лишь, что вторая по величине сила в парламенте – «Единая Родина» во главе с Самвелом Бабаяном, не выдвинет кандидата и не будет участвовать в голосовании, они намерены в день выборов президента провести в Степанакерте акцию.

«День выборов назначен на 8 сентября, наша фракция будет в полном составе участвовать в заседании, но голосовать не будет. Все остальные, кто проголосует, сразу понесут ответственность, ответственность за то, что играют с судьбой своего народа, это очень серьезная ответственность, надо тысячу раз подумать, один раз отрезать», - сказал Бабаян в эфире Азатутюн ТВ.

Связаться с другими фракциями Радио Азатутюн пока не удалось, а в пресс-службе парламента лишь сообщили, что не располагают информацией о выдвижении кандидатов.

Согласно Конституции Нагорного Карабаха, новый президент будет избран парламентом из числа кандидатов, выдвинутых фракциями. Выборы должны быть организованы в течение 7-10 дней и могут пройти в два этапа. 8 сентября – последний срок, сказала Радио Азатутюн заведующая отделом информации и по связям с общественностью парламента Анаит Айриян. «Через 7-10 дней будет заседание, и по результатам голосования будет ясно. Предварительная дата - 8 сентября», - сообщила она.

Между тем, покинувший пост президента Араик Арутюнян сегодня призвал фракции не поддаваться узкогрупповым влияниям, не уточнив, что он имеет в виду и имеет ли в виду также Самвела Бабаяна.

«Кто станет следующим президентом республики? Решение этого вопроса по Конституции отведено исключительно Национальному собранию на основе рекомендаций фракций. Поэтому я призываю депутатов в вопросе выборов президента республики руководствоваться своей совестью и не поддаваться различным узкогрупповым воздействиям», - отметил он.

Своим последним указом Араик Арутюнян назначил госминистром секретаря Совета безопасности Самвела Шахраманяна, имя которого наиболее широко циркулирует в качестве кандидата на пост следующего президента НК. Новоназначенный госминистр является одним из близких соратников бывшего президента НК Бако Саакяна, именно в период президентства последнего Шахраманян был директором Службы национальной безопасности НК.

В сегодняшнем посте в Facebook ушедший в отставку Арутюнян упоминает Шахраманяна, но ничего не говорит о его кандидатуре. «Перед своей отставкой я назначил нового государственного министра с широкими полномочиями, что также позволяет сохранить стабильность государственной системы», - написал он.

Араик Арутюнян, руководивший Нагорным Карабахом более трех лет, также призывает деятелей Армении не вмешиваться во внутреннюю жизнь Нагорного Карабаха.

«Что касается различных заявлений, звучащих в последние дни из Республики Армения в пользу или против того или иного возможного кандидата, то я просто прошу этих людей не вмешиваться и не нарушать хрупкую стабильность внутренней жизни Арцаха в столь тяжелый период», - подчеркнул он.