«Москва пытается примирить непримиримых противников с помощью челночной дипломатии» - «Коммерсантъ»

На фоне неослабевающей напряженности между Арменией и Азербайджаном и обострения гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в Баку прибыл российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, спецпосланник министра иностранных дел России по вопросам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев.

Российского чиновника сегодня в Баку принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Пресс-служба президента Азербайджана, не раскрывая подробностей, лишь сообщает, что стороны обсудили открытие Агдамской и Лачинской дорог. Согласно источнику, Алиев вновь пожаловался, что армяне Карабаха отвергают приглашение азербайджанской стороны провести встречу в Баку или в других городах Азербайджана для обсуждения вопросов реинтеграции.

По сообщению пресс-службы главы Азербайджана, Ховаев, в свою очередь, заявил, что Россия продолжит усилия, направленные на нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и обеспечение устойчивого мира в регионе.

О переговорах между Ховаевым и Алиевым дипломатическая служба РФ пока сообщение не распространила.

Некоторые подробности о целях визита российского спецпосланника в Азербайджан сообщает московская газета «Коммерсантъ», ссылаясь на свой дипломатический источник, которого газета представляет как человека в российских госструктурах, погруженного в тему карабахского урегулирования.

Издание напоминает, что на прошлой неделе российский спецпосланник посетил Ереван, где его приняли заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян, на тот момент исполнявший обязанности министра иностранных дел, и секретарь Совета безопасности Армении Артур Григорян. По информации «Коммерсанта», российский дипломат также встретился с главой внешнеполитического ведомства Нагорного Карабаха Сергеем Казаряном.

«Москва пытается примирить непримиримых противников с помощью челночной дипломатии, чтобы в первую очередь урегулировать острый гуманитарный кризис, в котором оказался Карабах, чтобы в регион начали поступать продовольствие, медикаменты и все остальное», - пишет российское СМИ.

Москва пытается убедить армянскую сторону принять схему Лаврова

Автор статьи отмечает, что успех миссии Ховаева не гарантирован. Отношения между Азербайджаном и Арменией ухудшаются с каждым днем, с каждым сказанным словом.

«Для Армении и армян Карабаха снабжение региона именно через Лачин - ключевой момент, – отмечает в беседе с «Коммерсантом» анонимный российский чиновник и подчеркивает: - Важно, чтобы в Карабахе поддерживалась отдельная от Азербайджана жизнь. Баку же нужно это «подсечь» и переключить снабжение на внутриазербайджанский маршрут (через Агдам – ред.). Это облегчит интеграцию, лишит Степанакерт возможности поддержания себя. В этом случае все будет зависеть только от Азербайджана».

По словам собеседника газеты, Москва пытается убедить армянскую сторону принять схему Лаврова, согласно которой «открывается агдамский маршрут, а через сутки начинает работать и Лачин».

Российский чиновник отметил, что администрация Алиева категорически отвергает интернационализацию вопроса Карабаха, так как опасается, что все вернется к довоенным вялым переговорам на десятилетия.

«Пашиняну же это нужно, чтобы можно было сказать: я передал международникам эту историю и с себя всю ответственность снял», - приводит газета слова российского дипломатического источника.

Собеседник издания повторил утверждение официальной Москвы о том, что западные страны пытаются перехватить инициативу в армяно-азербайджанских процессах, предлагая параллельные форматы, однако, как он поспешил заявить, «несмотря на все сложности, положение России на Южном Кавказе сильно драматизировать не стоит».

«Пока позиции сильные. Россия - единственная страна, с которой Азербайджан будет вести диалог. И в плане присутствия никого другого Баку допускать не собирается. Стоит на своем», - заявил источник «Коммерсантъ», пожелавший остаться анонимным.