Россия не может уйти из Армении - Москва ответила Пашиняну

Официальная Москва сегодня уже прямо, на уровне пресс-секретаря президента России, отреагировала на заявление премьер-министра Армении о том, что Россия уходит из региона. Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с заявлениями Никола Пашиняна, в том числе с утверждением о провале миссии миротворцев в Нагорном Карабахе.

«Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, поэтому никуда она уходить не может. Из Армении Россия уходить не может. И давайте не забывать, что в России живет, в конце концов, больше армян, чем, собственно, в Армении, большинство из которых являются абсолютно образцовыми и патриотически настроенными гражданами нашей страны, Российской Федерации», - сказал российский чиновник.

Касаясь фактического бездействия российских миротворцев в Лачинском коридоре, в интервью итальянской газете La Repubblica премьер-министр Никол Пашинян провел исторические параллели и заявил, что «однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет».

«Наши российские партнеры много говорят о том, что западные партнеры работают с Арменией или подталкивают правительство Армении к принятию мер, направленных на вытеснение России из нашего региона. Но когда мы разговариваем с нашими российскими партнерами, мы иногда говорим, озвучиваем свое мнение и свою оценку, что, наоборот, мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает», - отметил премьер-министр Армении.

Представитель Кремля заявил, что Россия продолжает играть последовательную и очень важную роль в стабилизации ситуации в этом регионе и урегулировании конфликтов и что Москва будет продолжать играть эту роль. При этом Песков счел важным, чтобы все государства региона сохраняли приверженность трехсторонним договоренностям 2020 года.

Именно в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года Лачинский коридор, где сейчас установлен азербайджанский КПП и находятся азербайджанские пограничники, должен был находиться под контролем российских миротворцев. Именно это обстоятельство периодически подчеркивает официальный Ереван, когда заявляет, что российские миротворцы фактически не выполняют свои обязанности. С другой стороны, однако, Москва винит в создавшейся ситуации правительство Пашиняна, заявляя, что это является следствием признания Арменией территориальной целостности Азербайджана.