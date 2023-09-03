Премьер Армении заявил, что Россия сама уходит с Южного Кавказа

На вопрос о том, почему российские миротворческие силы фактически передали контроль Азербайджану над Лачинским коридором, связывающем Нагорный Карабах с Арменией, Пашинян ответил так:

«Вы знаете, конечно, мы ведем разговор с нашими российскими партнерами на эту тему. И независимо от этого разговора, конечно, у нас есть свои версии. И когда мы говорим об этих версиях, ряд событий, произошедших в России, также приводят нас к историческим параллелям.

Например, в нашем регионе была такая ситуация. По сути, Россия уже достаточно давно находится в нашем регионе, на Южном Кавказе. Но мы видели ситуации, когда в один день, один месяц или один год Россия просто ушла и покинула Южный Кавказ. Например, сейчас многие наши российские партнеры говорят о том, что западные страны работают с Арменией или подталкивают правительство Армении к принятию мер, направленных на вытеснение России из нашего региона.

Но когда мы разговариваем с нашими российскими партнерами, мы иногда говорим, озвучиваем свое мнение и свою оценку, что мы, наоборот, видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает. По каким причинам, мы не знаем. Мы можем делать замечания, но я не могу предъявлять претензии. Я мог бы предполагать, но сейчас не буду. Но понятно, что упомянутая вами проблема нас очень волнует и интересует, и она не нова. Но есть процессы, которые, конечно, приводят к такой мысли, что может повториться тот же сценарий, что однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет.

Я также вынужден согласиться с вашей формулировкой о том, что Лачинский коридор, который должен был находиться под контролем российских миротворцев, не находится под контролем российских миротворцев. Почему? Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично».