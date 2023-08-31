«Недоумение и разочарование» - Ереван ответил Москве

Официальный Ереван считает вчерашний комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что нынешняя ситуация в Лачинском коридоре является следствием признания Арменией Нагорного Карабаха частью Азербайджана, «не отличающимся по содержанию» от других подобных заявлений и «вызывающим недоумение и разочарование».

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сначала напомнила, что нагорно-карабахский конфликт никогда не был территориальным спором между Арменией и Азербайджаном: «По своей сути он всегда был и остается вопросом прав и безопасности народа Нагорного Карабаха».

«В августе 2022 года армянская сторона одобрила российский проект урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, согласно которому обсуждение статуса Нагорного Карабаха откладывалось на неопределенный срок. Азербайджан отверг данный проект, одновременно заявив (как и 31 августа в Брюсселе), что не собирается обсуждать с Арменией что-либо, связанное с Нагорным Карабахом, а через несколько дней, 13 сентября, прибег к военной агрессии против суверенной территории Армении», - отметила пресс-секретарь МИД Армении, добавив, что российская сторона не только не проявила последовательность в этом вопросе, но и продемонстрировала абсолютное безразличие, когда в прошлом году Азербайджан напал на суверенную территорию Армении, такое же поведение продемонстрировал и возглавляемый Россией военный блок ОДКБ.

Российская сторона постоянно утверждает, что ситуация изменилась после того, как в Праге в октябре прошлого года Армения признала территориальную целостность Азербайджана. В ответ официальный Ереван подчеркнул, что когда в прошлом году в Праге Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Алма-Атинской декларации, принятой в 1991 году, согласно которой стороны признают территориальную целостность друг друга, в тексте трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года ничего не изменилось.

«Единственным новшеством стало то, что по итогам встречи в Праге ЕС решил развернуть наблюдательную миссию на армянской стороне межгосударственной армяно-азербайджанской границы, с тем чтобы способствовать стабильности на границе», - отметила пресс-секретарь МИД РА.

«Российская Федерация неоднократно, в том числе после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, признавала Нагорный Карабах частью Азербайджана. Самым последним и, тем не менее, самым значимым стало то, что документом, устанавливающим стратегические отношения с Азербайджаном, Россия признала территориальную целостность Азербайджана», - отметила Ана Бадалян.

Между тем, вчера официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Армению в том, что она сделала ровно то же самое - признала территориальную целостность Азербайджана, возложив вину на армянскую сторону.

Армянская сторона посоветовала Захаровой «воздержаться от лавирования обстоятельствами ситуации и тем самым ее еще большего усложнения в условиях отсутствия действий российских миротворцев в направлении предотвращения блокирования Лачинского коридора или его открытия после».

Российских миротворцев на сегодняшнем заседании правительства, фактически, раскритиковал и премьер-министр Никол Пашинян, напомнив, что 32 грузовика с гуманитарной помощью, ожидающие в Корнидзоре, на въезде в Лачинский коридор, не получили возможности въехать в Нагорный Карабах.

«Это означает, что Азербайджан в присутствии российских миротворческих сил, продолжает политику геноцида армян Нагорного Карабаха посредством голодной смерти», - подчеркнул Пашинян.

МИД Армении, со своей стороны, перечислил множество инцидентов, произошедших в зоне ответственности российских миротворцев после войны, которые не были предотвращены, и назвал их вседозволенностью. «В условиях подобной вседозволенности в присутствии российских миротворцев азербайджанская сторона на незаконном КПП в Лачинском коридоре прибегает к таким шагам, как похищение жителей Нагорного Карабаха. Например, 29 июля был похищен Вагиф Хачатрян, 28 августа - 3 студента», - говорится в сообщении.

Политолог Арег Кочинян считает, что вчера Москва фактически выступила с ультиматумами. По его словам, официальная Москва также вложила в это заявление иной подтекст. «Когда Захарова говорит, что интерпретация меняет содержание, она делает подобное высказывание, я это напрямую связываю с так называемым понятием «коридора» через Мегри, через Зангезур. И это в какой-то степени также означает, что "вы получили этот кризис, вы получили Лачин, и этот кризис будет продолжаться до тех пор, пока вы не пойдете на уступки в вопросе Мегри"», - сказал Кочинян.

По мнению политолога, эти заявления Москвы и полное исключение собственной ответственности еще раз показывают, в каком большом тупике сегодня находится Нагорный Карабах.