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У нас очень открытые дискуссии с нашими российскими коллегами, мы выражаем наше недовольство - Костанян

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян

Ереван ведет открытые дискуссии со своими российскими партнерами, выражая недовольство политикой Москвы или отсутствием шагов, заявил сегодня в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

Журналисты поинтересовались у чиновника, спрашивал ли Ереван у своих российских партнеров, хочет ли Россия покинуть регион, вывести свою военную базу из Гюмри.

Костанян ответил: «У нас очень открытые, очень ясные дискуссии с нашими российскими партнерами, мы выражаем наше недовольство, которое у нас есть относительно политики или отсутствия шагов, что мы замечаем с российской стороны, и мы ведем дискуссии по всем вопросам».

Касаясь фактического бездействия российских миротворцев в Лачинском коридоре, в интервью итальянской газете La Repubblica премьер-министр Армении Никол Пашинян провел исторические параллели и заявил, что «однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет».

«Наши российские партнеры много говорят о том, что западные партнеры работают с Арменией или подталкивают правительство Армении к принятию мер, направленных на вытеснение России из нашего региона. Но когда мы разговариваем с нашими российскими партнерами, мы иногда говорим, озвучиваем свое мнение и свою оценку, что, наоборот, мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает», - сказал армянский премьер.

Каков политический мотив России передать контроль над Лачинским коридором Азербайджану? В том же интервью премьер-министр Армении назвал две причины: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, по мнению главы правительства Армении, проблематично.

На вопрос журналиста La Repubblica, «А как думаете Вы: не хочет или не может?», Пашинян ответил: «Думаю, местами не хочет, местами - не может».

Между тем, Москва обвиняет Ереван в блокировании Лачинского коридора. На днях официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сложившаяся в Лачинском коридоре ситуация является следствием признания Арменией территориальной целостности Азербайджана.

Ереван охарактеризовал заявление Захаровой как «не отличающееся по содержанию» от других подобных заявлений и «вызывающе недоумение и разочарование».

За критикой Пашиняна последовал неофициальный ответ Москвы. В частности, дипломатический источник сообщил российскому государственному информагентству ТАСС, что Россия как ближайший сосед и друг Армении не собирается покидать Южный Кавказ, но Еревану не стоит становиться орудием Запада по выдавливанию РФ.

«На самом деле Россию пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, причем используя Ереван как средство реализации данной цели. Россия как ближайший сосед и друг Армении покидать регион не намерена. Однако это должна быть улица с двусторонним движением: Армении тоже не следовало бы становиться орудием Запада по выдавливанию России», - заявил источник информагентства.

Собеседник агентства отметил, что «в Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica и комментарий МИД Армении от 31 августа, расценивают их как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки».

По сообщению ТАСС, дипломатический источник также добавил, что Россия рассматривает отношения с Арменией в сферах безопасности и экономики «не как зависимость одной страны от другой, а как равноправное, взаимополезное и доказавшее свою эффективность партнерство».

Он также назвал несостоятельными утверждения о полном безразличии России к агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения, напомнив, что состоялись соответствующие консультации по линии МИД и Минобороны двух стран, а также визиты в регион высокопоставленных представителей ОДКБ.

По мнению собеседника агентства, точкой невозврата стали саммиты под эгидой ЕС в Праге 6 октября 2022 года и Брюсселе 14 мая 2023 года, где армянское руководство признало Нагорный Карабах в составе Азербайджана. «Это кардинально изменило условия договоренностей от 9 ноября 2020 года и максимально усложнило работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, - подчеркнул он. - Тем не менее, российские миротворцы прилагают все усилия для недопущения эскалации обстановки на земле».

Между тем, в заявлении от 31 августа пресс-секретарь МИД Армении подчеркнула, что после после того, как в прошлом году в Праге Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Алма-Атинской декларации, принятой в 1991 году, согласно которой стороны признают территориальную целостность друг друга, в тексте трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года ничего не изменилось. Ани Бадалян также добавила, что Российская Федерация неоднократно, в том числе после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, признавала территориальную целостность Азербайджана и Нагорный Карабах частью Азербайджана, отметив, что Россия обвиняет Армению в том, что она сделала ровно то же самое - признала территориальную целостность Азербайджана.

«Урегулированию сложной гуманитарной ситуации вокруг Нагорного Карабаха не помогает самоустраненность Армении. Мегафонная дипломатия не способна заменить практическую работу в треугольнике Баку - Степанакерт – Ереван», - также заявил собеседник ТАСС.

Согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, подписанному лидерами Армении, Азербайджана и России, Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворцев. Именно этот факт регулярно подчеркивает официальный Ереван, когда заявляет, что российские миротворцы фактически не выполняют свои обязанности.

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