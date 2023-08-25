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Нагорный Карабах

Франция готовится представить в Совбезе ООН резолюцию о помощи 120 тысячам жителей Нагорного Карабаха - Le Figaro

Нагорный Карабах - Митинг в Степанакерте 14 июля 2023 г.

Как сообщает французское издание Le Figaro, Франция готовится внести в Совет Безопасности ООН резолюцию «о помощи 120 тысячам жителей Нагорного Карабаха, оказавшимся на грани голодной смерти из-за блокады Азербайджана».

Издание не сообщает подробностей, лишь подчеркивая, что жизни 120 тысяч мужчин, женщин и детей находятся в руках Совета Безопасности ООН.

Le Figaro пишет, что с 12 декабря, после закрытия единственного маршрута, соединяющего Нагорный Карабах с остальным миром, регион с исключительно армянским населением оказался в сложной ситуации.

Издание отмечает, что «помимо почти ежедневных обстрелов жителей сел и пограничников, карабахские армяне умирают, будучи лишенными лекарств, еды, топлива, а также электричества, воды и интернета, которые регулярно отключают держащие их в блокаде азербайджанцы».

На следующей неделе, как сообщает Le Figaro, Париж и крупные регионы Франции отправят в Армению автоколонну с гуманитарной помощью.

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