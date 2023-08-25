Франция готовится представить в Совбезе ООН резолюцию о помощи 120 тысячам жителей Нагорного Карабаха - Le Figaro

Издание не сообщает подробностей, лишь подчеркивая, что жизни 120 тысяч мужчин, женщин и детей находятся в руках Совета Безопасности ООН.

Le Figaro пишет, что с 12 декабря, после закрытия единственного маршрута, соединяющего Нагорный Карабах с остальным миром, регион с исключительно армянским населением оказался в сложной ситуации.

Издание отмечает, что «помимо почти ежедневных обстрелов жителей сел и пограничников, карабахские армяне умирают, будучи лишенными лекарств, еды, топлива, а также электричества, воды и интернета, которые регулярно отключают держащие их в блокаде азербайджанцы».

На следующей неделе, как сообщает Le Figaro, Париж и крупные регионы Франции отправят в Армению автоколонну с гуманитарной помощью.