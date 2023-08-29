Президент Нагорного Карабаха гарантирует, что трое студентов, похищенных в Лачинском коридоре, вскоре окажутся в Степанакерте

Сегодня рано утром родители трех карабахских студентов, похищенных накануне Азербайджаном с КПП на мосту Хакари, находились в администрации президента Нагорного Карабаха. Президент НК во время ночного митинга пригласил их, сказав, что у него есть обнадеживающие новости.

«Прежде всего, я постараюсь установить связь, чтобы поговорить с нашими ребятами и точно определить день их прибытия. Это не продлится долго. И они лично услышат имя чиновника, который привезет и оставит наших детей в Степанакерте», - сказал президент НК.

В администрации президента Нагорного Карабаха сегодня не предоставили никакой информации о том, связались ли родители со своими сыновьями, а также кто и когда вернет ребят. От родственников похищенных мы узнали, что и сами родители не получили ответов на эти вопросы.

Вчера днем с КПП на мосту Хакари азербайджанские пограничники похитили троих жителей города Мартуни Нагорного Карабаха: Алена Саргсяна, Ваге Овсепяна и Левона Григоряна. Молодые люди 20-22 лет ехали в Ереван, чтобы продолжить учебу в армянских вузах.

Официальный Баку заявил, что два года назад они «оскорбили азербайджанский флаг», приложив к обвинению видео. Позже азербайджанская сторона заявила, что уголовное преследование в отношении троих молодых людей из Карабаха прекращено. Как заявила Генпрокуратура Азербайджана, они проявляют гуманизм, принимая во внимание возраст ребят и их искреннее раскаяние. Они будут подвергнуты 10-дневному административному аресту, а затем будут выдворены с территории Азербайджана.

Азербайджанская сторона сообщила, что омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева сегодня встретилась с похищенными молодыми людьми.

Сегодня движения через азербайджанский КПП на мосту Хакари не было. По мнению омбудсмена Нагорного Карабаха, без гарантий безопасности и российские миротворцы, и Международный комитет Красного Креста должны прекратить перевозку людей.

«Мы неоднократно представляли различным международным субъектам, в том числе представителям российских миротворческих войск и российскому политическому руководству, что незаконный КПП будет служить в качестве инструмента для произвольных азербайджанских преступлений», - сказал Гегам Степанян.

Акция протеста перед посольством России в Ереване с требованием вернуть ребят

Сегодня перед посольством России в Армении прошла акция протеста с требованием вернуть похищенных ребят. «Они ехали в Ереван в сопровождении российских миротворцев. Выполните свое обязательство», - обратилась к русским Арега Овсепян.

«Никто не забыл случай Вагифа, Рашиди, никто не забыл случай Элен, никто не забыл случай ребят, то есть, как мы видим, случаи постоянно повторяются, и мы не видим никакого механизма, чтобы их предотвратить», - сказала она.