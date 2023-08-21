Вот уже восемь дней тело Элен Дадаян не могут перевезти из Армении в Нагорный Карабах. Переговоры с Баку пока не дали результатов. Тело студентки, погибшей в результате трагической автокатастрофы в Ширакской области Армении, на обратном пути из исторической Западной Армении (Турции), находится в морге Гориса.

Несмотря на мольбы родственников девушки и акции протеста в Нагорном Карабахе и Ереване, до сих пор нет ясности в вопросе о том, когда Элен Дадаян удастся похоронить в ее родном Чартаре.

«Обещаний много, но конкретных действий сегодня не планируется, надеюсь на завтра», - сказал проживающий в Ереване дядя Элен Миша Сафарян, который занимается этим вопросом в Горисе, по эту сторону закрытого Лачинского коридора.

Он сообщил, что вчера командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Александр Ленцов пообещал, что, если Красный Крест не перевезет, они попытаются помочь. Не раскрывая скобок, дядя студентки сказал, что им пообещали, что завтра, возможно, появится ясность в этом вопросе.

«Мы надеемся, что один из двух вариантов сработает и сработает быстро, у нас больше нет времени терпеть. Обещания были даны вчера, не знаю, подведем результаты завтра», - сказал он.

Акцию протеста с требованием передать родителям тело 21-летней Элен Дадаян в минувшую пятницу перед ереванским офисом Международного комитета Красного Креста провела группа активистов. Они несколько часов подряд блокировали вход в офис, а затем дали организации срок до понедельника с надеждой получить какой-то ясный ответ.

Несколько молодых людей сегодня также пришли к офису Красного Креста, но, как оказалось, сотрудники офиса уже покинули здание.

Армянский офис Красного Креста не сообщает новостей о ведущихся с Баку переговорах, ранее они лишь заявили, что не могут дать никаких гарантий, пока перевозка тела не будет согласована с азербайджанской стороной.

Родные Дадаян, проживающие в Нагорном Карабахе, не обсуждают вариант захоронения девушки в Армении, и, несмотря на продолжающуюся уже несколько дней неопределенность, надеются, что в скором времени услышат новость либо от Красного Креста, либо от российских миротворцев.

Кстати, в сопровождении последних сегодня, впервые с 15 июня, когда Азербайджан полностью закрыл мост Хакари, люди были перевезены их Нагорного Карабаха в Армению.

Из Степанакерта сообщают, что 41 гражданина российские миротворцы перевезли на эту сторону закрытого Лачинаского коридора. Среди них были граждане России и жители Нагорного Карабаха, поступившие в вузы Армении.

Сегодня азербайджанские СМИ в прямом эфире рассказывали о перевозке людей. Власти Нагорного Карабаха подчеркивают: «Азербайджанская сторона продолжает создавать унизительные условия на незаконном КПП, расположенном у моста Хакари, в дополнение к незаконному контролю и препятствиям для граждан Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.]. В частности, против воли людей азербайджанцы и приглашенные ими журналисты в очередной раз фотографировали их и использовали в пропагандистских целях. Кроме того, азербайджанская сторона не пропустила транспортные средства российских миротворческих сил через мост Хакари, вынудив пассажиров перейти мост с багажом пешком, после чего они продолжили путь на прибывших им навстречу транспортных средствах из Гориса».

По сообщению Информационного штаба Нагорного Карабаха, есть предварительная договоренность с миротворцами о том, что перевозка студентов и граждан России в ближайшие дни продолжится. Официальной информации о том, займутся ли российские миротворцы также перевозкой людей в обратном направлении, на данный момент нет.