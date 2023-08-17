Созыв экстренного заседания СБ ООН - это только начало, процесс будет продолжен – глава МИД НК

По официальным каналам Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха подобный документ не получало, заявил министр иностранных дел Нагорного Карабаха Сергей Казарян в ответ на просьбу Радио Азатутюн прокомментировать распространенный в Интернете документ, который опубликовал председатель Антикризисного совета при президенте Нагорного Карабаха Тигран Петросян и который приписывается министру иностранных дел России.

Вчера Тигран Петросян опубликовал документ, в котором, по его словам, содержатся предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова от 25 июля по вопросу Нагорного Карабаха. Официальный Ереван это не подтвердил и не опроверг.

«В заявлении МИД от 27 июля было затронуто подобное видение, которое предусматривает обеспечение наших прав как национального меньшинства в рамках законодательства Азербайджана. Мы очень четко заявили, что это видение оторвано от реальности», - заявил министр иностранных дел, подчеркнув, что «это не только наше мнение, но об этом говорят те реалии, которые у нас есть на земле».

«Если у кого-то из посредников были такие надежды, то, видя результаты этой политики, проводимой Азербайджаном, когда 120 тысяч человек умышленно обречены на голод, и ежедневно с азербайджанской стороны звучат воинственные заявления и угрозы, видя, как уничтожается армянское историко-культурное наследие, то есть, ни у кого из посредников нет оснований для того, чтобы думать, что какие-то подобные предложений будет возможно реализовать», - сказал Казарян.

Касаясь состоявшегося вчера заседания Совета Безопасности ООН по вопросу гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, глава МИД Нагорного Карабаха подчеркнул, что созыв экстренного заседания – это только начало, этот процесс будет продолжен.

«Мы обеспокоены тем, что ряд стран предприняли попытку установить некое равенство между Лачинским коридором и другими дорогами, транспортными коммуникациями, что недопустимо и не соответствует параметрам Лачинского коридора, установленным документом от 9 ноября 2020 года. Здесь следует отметить, что созыв этого внеочередного заседания в Совете Безопасности ООН – это только начало, и этот процесс будет продолжен. А что касается возможностей, да, с учетом того, что Совбез ООН – это именно та структура, которая имеет и подобную компетенцию, и подобные полномочия и возможности для предотвращения той политики геноцида, которую мы видим со стороны Азербайджана», – отметил он.