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Нагорный Карабах

Только после возобновления бесперебойной работы Лачинского коридора можно обсуждать альтернативные варианты – Степанакерт

Только после возобновления бесперебойной работы Лачинского коридора можно обсуждать альтернативные варианты, заявил в беседе с Радио Азатутюн руководитель правящей фракции «Свободная Родина - Гражданский объединенный альянс» Национального собрания Нагорного Карабаха Артур Арутюнян.

«Мы четко говорим, что у нас есть коридор в соответствии с подписанным документом, Лачинский коридор, который должен работать бесперебойно. После того, как он начнет бесперебойно работать, альтернативные варианты могут стать предметом обсуждения», - сказал депутат.

Российская газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на чиновника российских госструктур написала, что Россия предлагала открыть Агдамскую и Лачинскую дороги, на что поначалу согласились и азербайджанская, и карабахская стороны. Но, по словам того же чиновника, армяне Нагорного Карабаха выдвинули условие, чтобы Лачин открылся не через сутки после Агдама, а сразу, а затем Степанакерт потребовал, чтобы через Агдам не поставлялись товары азербайджанского происхождения. Потом случился скандал с Вагифом Хачатряном, чьего немедленного освобождения потребовали власти Нагорного Карабаха. В итоге компромисса не получилось.

«Кто сказал, что народ Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] должен жить только благодаря гуманитарным грузам? Где это написано? Есть ли в мире какой-то другой народ, который должен жить только благодаря гуманитарным грузам? А судя по тем вариантам, о которых сейчас говорится на европейской и российской площадках, создается впечатление, что народ Арцаха должен жить только на гуманитарных грузах, будет ли это через Лачин или через Агдам, для них нет разницы», - подчеркнул Артур Арутюнян.

Для Нагорного Карабаха, по меньшей мере, непонятен и неприемлем такой подход посредников или главных акторов, добавил он.

На вопрос, почему Баку продвигает Агдамскую дорогу и хочет доставлять по ней товары в Нагорный Карабах, карабахский депутат ответил: «Баку хочет показать миру, тем же акторам, что у нас диалог, что мы уже решаем эти вопросы друг с другом, смотрите, груз уже идет через Агдам. Позиция Азербайджана ясна: мы понимаем, что они хотят этим сделать, хотят провести этническую чистку, на следующий день открыть Лачинский коридор, через 3-4 дня снова закрыть Лачинский коридор и сказать, что теперь есть Агдамская альтернатива, можете через нее возить товары. В том случае, когда у нас в документе имеется четкое понятие Лачинского коридора, которое все оставили в стороне, говорят о каких-то других альтернативных путях. Просто оторопь берет, это не укладывается ни в какую логику».

Официальный Ереван пока никак не прокомментировал публикацию «Коммерсанта».

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 14 июля на встрече с главой представительства Красного Креста в Баку сказал, что Баку не исключает возможности «оказания помощи» по дороге Агдам-Степанакерт для удовлетворения потребностей карабахских армян. На следующий день, 15 июля, после почти трехчасовой встречи с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель посчитал важной готовность Азербайджана осуществлять гуманитарные поставки через Агдам, в то же время подчеркнув, что Лачинская дорога - единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, должна быть открыта. В Степанакерте заявили, что Азербайджан пытается преподнести народу Нагорного Карабаха унизительную «гуманность», отметив, что «человека нельзя заставить получать средства к существованию от того, кто открыто убивает или угрожает убить этого человека».

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