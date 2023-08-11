Лавров предлагал открыть дорогу через Агдам, а через сутки – Лачинский коридор – «Ъ»

Газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на чиновника российских госструктур пишет, что Россия предлагала открыть Агдамскую и Лачинскую дороги, на что поначалу согласились и азербайджанская, и карабахская стороны.

По словам чиновника, знакомого с ситуацией в регионе, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предлагал открыть сначала дорогу через Агдам, чтобы по ней начался завоз всего необходимого посредством Международного комитета Красного Креста (МККК), а ровно через сутки после начала движения в этом месте, согласно предложению Москвы, возобновилось бы движение в Лачинском коридоре.

«Такой вариант был в высокой степени готовности», - сказал собеседник «Ъ».

Но, по его словам, армяне Нагорного Карабаха выдвинули условие, чтобы Лачин открылся не через сутки, а сразу, а затем Степанакерт потребовал, чтобы через Агдам не поставлялись товары азербайджанского происхождения. Потом случился скандал с Вагифом Хачатряном, чьего немедленного освобождения потребовали власти Нагорного Карабаха. В итоге компромисса не получилось.

По словам собеседника газеты, в Москве обстановку оценивают как очень сложную и считают, что Баку на уступки не настроен.

«Все попытки ситуацию как-то успокоить, которые предпринимаем мы, западники, международные организации, ни к чему не приводят. Баку не сдает назад», - сказал российский чиновник, добавив, что власти Нагорного Карабаха также упираются, в частности, отвергают вариант использования дороги через Агдам.

По мнению чиновника, дорога через Агдам в итоге будет открыта.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 14 июля на встрече с главой представительства Красного Креста в Баку сказал, что Баку не исключает возможности «оказания помощи» по дороге Агдам-Степанакерт для удовлетворения потребностей карабахских армян. На следующий день, 15 июля, после почти трехчасовой встречи с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель посчитал важной готовность Азербайджана осуществлять гуманитарные поставки через Агдам, в то же время подчеркнув, что Лачинская дорога - единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, должна быть открыта. В Степанакерте заявили, что Азербайджан пытается преподнести народу Нагорного Карабаха унизительную «гуманность», отметив, что «человека нельзя заставить получать средства к существованию от того, кто открыто убивает или угрожает убить этого человека».