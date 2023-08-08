Сегодня после 11-дневного перерыва из Нагорного Карабаха в Армению перевезены 11 пациентов

Сегодня, после 11-дневного перерыва, из Нагорного Карабаха в Армению для оказания неотложной медицинской помощи перевезены 11 пациентов.

«9 из указанных пациентов находятся на плановом гемодиализе, но из-за нехватки медикаментов и предметов медицинского назначения не могут получить необходимую медицинскую помощь и их жизнь находится под угрозой, а другие 2 пациента находятся в тяжелом состоянии из-за онкологического заболевания», - сообщает Министерство здравоохранения Нагорного Карабаха.

В течение дня на автомобилях МККК планируется вернуть в Нагорный Карабах 9 пациентов вместе с сопровождающими, которые в свое время были направлены в Армению для лечения в рамках госзаказа.

В последний раз больных переправляли в Ереван в сопровождении Красного Креста и российских миротворцев 29 июля, когда азербайджанцы прямо с КПП похитили жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна, ехавшего в Ереван для операции на сердце. Баку обвиняет 68-летнего мужчину в убийстве азербайджанцев в 90-е годы. Семья Хачатряна отвергает обвинения.

«Участились случаи, когда из-за нехватки лекарств у людей случаются инсульты, которые вызваны сердечными аритмиями и повышенным давлением. Да, таких случаев много», - сказал кардиолог Карен Григорян.

Врачи сигнализируют о том, что в результате недоедания и отсутствия лекарств в Нагорном Карабахе выросла смертность. Почти все беременные страдают анемией, люди чаще теряют сознание. По данным информационного штаба Нагорного Карабаха, по сравнению с июлем прошлого года, смертность от болезней системы кровообращения увеличилась в 2,6 раза, смертность от острой сердечной недостаточности - в 2,5 раза, острого инфаркта миокарда - в 4 раза, детского церебрального паралича - в 3 раза.

Стресс, отсутствие лекарств привели к обострению и омоложению этих заболеваний, отметил кардиолог Республиканского медицинского центра Карен Григорян.

«Также должен сказать, что упомянутые заболевания помолодели. У нас за последние несколько недель были случаи смерти молодых мужчин – 25-27 лет», - сказал кардиолог.

Нагорному Карабаху грозит голод, заявляют власти

Нагорному Карабаху грозит голод, заявляют власти, причина - продолжающаяся уже 8 месяцев блокада Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана. Последние полтора месяца в Нагорный Карабах вообще не поступают ни продукты питания, ни лекарства, ни другие товары первой необходимости. Из-за недоедания, отсутствия лекарств люди чаще звонят в скорую помощь.

«В целом всех звонков стало больше, но в последнее время участились обмороки. Они встречаются во всех возрастных группах: происходят и с детьми, стоящими в очереди с родителями, и с молодежью, и со стариками», - сказал врач скорой помощи Геворк Тадевосян.

Врач скорой помощи сигнализирует, что из-за отсутствия лекарств «подняли голову» хронические заболевания. «Есть больные, которые не принимают свое ежедневное лекарство, потому что его нет, поэтому возникают осложнения, обострение их хронических заболеваний», - сказал он.

Отправленный из Армении гуманитарный груз весом более 360 тонн уже две недели стоит у моста Хакари, армянская сторона ждет от Баку разрешения на доставку в Нагорный Карабах продуктов первой необходимости и товаров, но безрезультатно. Власти Азербайджана по-прежнему отказываются это сделать, а вместо этого предлагают доставлять помощь на своих условиях, по другой дороге – через Агдам.

Между тем, цены на товары в Нагорном Карабахе, который вот уже 8 месяцев находится в блокаде, выросли в несколько раз. Государственный министр Гурген Нерсисян сегодня дал один день на регулирование цен. Еще две недели назад правительство приняло решение запретить торговлю по высоким ценам и даже установило штрафы.

«В самый горячий момент регулирования отпускных цен на товары был зафиксирован случай, когда сотрудник контролирующего органа лично занимался дорогой перепродажей товаров. По этой причине в условиях таких проблем мы постоянно пересматриваем наши подходы и постоянно ведем борьбу со злоупотреблениями, существующими в нашей среде, и совершающими их. Среди таких случаев - цены на небольшое количество мясных продуктов, продаваемых на рынке для поддержания элементарной сопротивляемости населения, особенно пожилых людей, беременных женщин и детей, за последние несколько дней вновь достигшие разнузданных значений», - заявил госминистр.

Нерсисян сегодня также дал указание урегулировать цены на мясную продукцию и подчеркнул, что в противном случае применит жесткие меры.