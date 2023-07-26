19 грузовиков с гумпомощью из Еревана выехали в Нагорный Карабах

Сегодня из Еревана в Нагорный Карабах выехали 19 грузовиков с 400 тоннами гуманитарной помощи и надписями «Продукты питания для жизни». Такое решение правительство Армении приняло вчера вечером.

Машины с продуктами первой необходимости и медикаментами сначала доедут до села Корнидзор в Сюникской области, откуда через российских миротворцев планируется переправить груз в Нагорный Карабах, который уже 227 дней находится в блокаде.

Мука, сахар, макароны, растительное масло - представитель рабочей группы по управлению гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе Вардан Саргсян перечислил, чем загружены машины.

«Особенно выходит из-под контроля положение уязвимых групп: детей, женщин, инвалидов, хронических больных», - сказал Саргсян.

Нагорный Карабах почти восемь месяцев отрезан от Армении, а с 15 июня туда вообще не поступали никакие грузы. Вчера также Международный комитет Красного Креста (МККК) предупредил, что ни по одному маршруту не может доставить гуманитарную помощь населению Нагорного Карабаха. Сегодня уже авторитетная организация Freedom House обратилась к Азербайджану с призывом разрешить Красному Кресту доставлять необходимую гуманитарную помощь.

Баку, блокирующий с декабря Лачинский коридор, предлагает предоставлять гуманитарную помощь карабахцам через Агдам, в то же время заявляя, что «армянская сторона категорически отвергает это предложение».

Есть ли какие-то гарантии, что гуманитарная помощь правительства Армении пересечет азербайджанский КПП на мосту Хакари? На замечание Радио Азатутюн о том, что Баку уже расценил действия Еревана как провокацию, представитель рабочей группы по управлению гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе ответил, что первоочередной целью является доставить груз до места назначения. В этой ситуации, по словам Саргсяна, о гарантиях говорить излишне.

«Не думаю, что в условиях голода и тяжелого гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе перевозку гуманитарных грузов можно квалифицировать как провокацию. С точки зрения отправки продовольствия будем надеяться, что проблем с перевозкой гуманитарных грузов не возникнет», - отметил он.

Чиновник не пояснил, почему именно сегодня было принято такое решение. «Ничего конкретного о дне и времени сказать не могу», - отметил он.

Вчера, еще до того, как правительство Армении объявило о принятии решения об оказании гуманитарной помощи Нагорному Карабаху, Государственная пограничная служба Азербайджана заявила, что армянская сторона «готовит провокацию, организовав сбор различных транспортных средств» в Лачинском коридоре.

На вопрос, если азербайджанская сторона разрешит перевозку грузов только после его проверки, согласится ли армянская сторона на это условие, Саргсян ответил: «Давайте не будем руководствоваться предположениями, как я уже сказал, наша главная цель на данный момент - доставить гуманитарный груз до места назначения, и мы надеемся, что груз дойдет до населения Нагорного Карабаха».

Грузовики, отправленные в Нагорный Карабах, были вскрыты в присутствии иностранных дипломатов, аккредитованных в Армении, послы ознакомились с видами товаров. Как сообщили в МИД Армении, ранее заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян встретился с главами дипломатических миссий и представителями международных организаций, аккредитованных в Армении, и обсудил сложившуюся в Нагорном Карабахе гуманитарную ситуацию.