Глава МИД Азербайджана повторил предложение об использовании дороги из Агдама

Как передает АПА, на встрече 17 июля была подчеркнута важность развития отношений между Азербайджаном и Россией в рамках двусторонних и многосторонних договоров, в условиях добрососедства, дружбы и взаимопонимания. В частности, согласно сообщению, было отмечено, что в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, две страны строят свои отношения на принципах независимости, взаимного уважения государственного суверенитета, территориальной целостности.

«Было отмечено, что интерпретация территориальной целостности и суверенитета Азербайджана на основе позиции армянской стороны, не соответствует указанным рамкам.

Было подчеркнуто, что заявления о том, что в связи с деятельностью пограничного пропускного пункта «Лачин» в регионе якобы сложилась «напряженная гуманитарная ситуация», искажают реальность», - говорится в сообщении.

Согласно азербайджанскому информагентству, Байрамов подчеркнул, что азербайджанская сторона создала условия для проезда армянских жителей через КПП «Лачин». «В то же время отмечено, что для удовлетворения потребностей армянских жителей Азербайджана возможно использование дороги Агдам-Ханкенди [Степанакерт - ред.]», - отмечается в сообщении.

Ранее Байрамов уже говорил о возможности снабжения армян Карабаха по дороге из Агдама в ходе его встречи с главой представительства Красного Креста в Азербайджане в конце прошлой недели.

В Степанакерте и Ереване считают азербайджанский блокпост в связывающем Нагорный Карабах с Арменией Лачинском коридоре незаконным. Армянская сторона ссылается на трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, согласно которому контроль над пассажирским и грузовым движением вдоль коридора в обоих направлениях должны осуществлять исключительно российские миротворцы.