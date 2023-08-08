Айк Марутян примет участие в выборах в Совет старейшин Еревана, возглавив список партии «Национальный прогресс»

Бывший мэр Еревана Айк Марутян примет участие в намеченных на сентябрь выборах в Совет старейшин Еревана, возглавив список партии «Национальный прогресс». Об этом Радио Азатутян сообщил пресс-секретарь предвыборного штаба Марутяна Овсеп Кубатян.

О том, что со своей командой будет участвовать в выборах в Совет старейшин, Марутян объявил сегодня.

Подчеркнув, что у их команды нет больших средств, собственных олигархов, СМИ, административных рычагов, Марутян сказал: «Наше единственное богатство - это вы, ереванцы, и мы убеждены, что судьбу нашего города не могут решать какие-то непонятные и случайные люди».

Экс-мэр сначала поднял несколько вопросов: «Проходят ли сегодня процессы в нашей стране честно и прозрачно? Осуществляется ли управление столицей эффективно и на благо ереванцев? Не начали ли чиновники, когда-то представлявшиеся революционерами, сегодня действовать старыми добрыми методами? Достигли ли мы всего того, за что всей нацией встали на борьбу в 2018 году?» А затем сам же ответил на эти вопросы: «Конечно нет, а значит, борьба не окончена».

В декабре 2021 года правящая фракция «Мой шаг» Совета старейшин Еревана выразила вотум недоверия занимавшему пост мэра Айку Марутяну, заявив, что тот отошел от революционных ценностей, не выполняет предвыборных обещаний, миссии по устранению системной коррупции, вышел из правящей партии, разорвал связь с правящей фракцией Совета старейшин и правительством. Марутян, уходя, также выдвинул в адрес властей ряд обвинений.

Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 17 сентября по пропорциональной избирательной системе, по избирательным спискам партий или партийных блоков. Политические силы до 13 августа должны подать документы. Предвыборная кампания начнется 23 августа и продлится 24 дня.

О своем участии в выборах уже заявили бывший глава ереванского административного района Кентрон Виктор Мнацаканян, председатель партии «Страна для жизни» Мане Тандилян, Давид Хажакян от партии «Просвещенная Армения», адвокат Норайр Норикян, Нелли Арутюнян, возглавляющая список партии «Сила Родины», Тигран Авинян от правящей партии «Гражданский договор». Сегодня о своем участии в выборах заявило также движение «Мать Армения», кто возглавит список движения, пока не объявлено.