«А теперь скажите, кто отступил от революционных ценностей?» - Марутян представил причины выхода из правящей партии

«Я вышел из партии «Гражданский договор», но не вышел из блока «Мой шаг», я продолжаю оставаться членом фракции», - заявил мэр Еревана Айк Марутян сегодня в своем выступлении на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана перед началом тайного голосования по вопросу выражения ему вотума недоверия.

Он представил несколько пунктов, которые, по его мнению, стали причинами разрыва отношений между ним и правящей партией «Гражданский договор».

Марутян заметил, что для выражения вотума недоверия мэру у правящей партии должны быть факты о хищениях бюджета и преступлениях, но в данном случае такой причины нет, он просто вышел из рядов партии.

Он подчеркнул, что у него были принципиальные разногласия с правящей силой, особенно по вопросу повышения зарплат, что, по его словам, делалось тайно и за одну ночь. Затем он спросил, насколько это честно просить деньги у международных партнеров на ремонт детских садов в том случае, когда у председателя Национального собрания есть более 200 тыс. долларов на покупку автомобиля.

Айк Марутян подчеркнул, что в эти дни авторы инициативы и их партийные товарищи заявляют, что он отступил от революционных ценностей.

«Теперь посмотрим, кто на самом деле отступил от революционных ценностей. После внеочередных выборов 2018 года мы начали работать и вдруг в один прекрасный день узнали, что революционные члены правительства секретным решением резко повысили свои зарплаты, например, министры получают 1,5 млн драмов, речь идет о чистой сумме, с вычетом налогов, заместители министров получают 1 млн драмов, и так далее. Это революционные министры.

Я не говорю о так называемых технократических членах государственной системы, которые, независимо ни от чего, являются профессионалами и должны цениться за свою работу. Я говорю об идейных, о революционерах, людях, которые участвовали в революции и получили должности благодаря революции.

Я считал, что главной целью революции должно быть улучшение жизни других, но в реальности они пришли и сразу начали улучшать свою жизнь, в том случае, когда уровень бедности в стране продолжал колебаться в пределах 30 процентов. Вы скажете, а почему ты не говорил об этом раньше? Значит, я много раз поднимал этот вопрос в «Гражданском договоре», внутри команды, на разных уровнях – и никакой реакции, - заявил мэр, вновь спросив: - А теперь скажите, кто отступил от революционных ценностей?»

По словам Марутяна, в течение короткого периода пребывания в должности он получал различные звонки из правящей партии и от других должностных лиц о том, что тот или иной сотрудник муниципалитета поставил «лайк» под каким-то «плохим» комментарием или постом в соцсети, и от него требовали уволить этого сотрудника, однако он отвечал, что страной управляют не через Facebook, и просил оставить его в покое.

По словам мэра Еревана, он получал и звонки иного содержания: с просьбами разрешить поставить цветочный киоск на каком-то участке или дать разрешение на строительство.

Решение о выходе из партии, по словам мэра, было принято задолго до окончания войны, он представил это решение 7 декабря, дождавшись стабилизации послевоенной ситуации.

«Я отдал заявление Сурену Папикяну и сказал: «Брат, чтобы никакая политическая сила не попыталась спекулировать этим в своих политических целях, я ни в коем случае не скажу об этом публично. Я сказал, что они могут рассказать об этом, когда им будет удобно. Как видите, я сдержал свое слово, о моем выходе из партии они заявили в тот момент, когда им стало удобно, то есть в момент выражения мне вотума недоверия», - сказал мэр Еревана.

Марутян заявил, что обо всем этом молчал, чтобы не обострять внутриполитическую ситуацию. «Но сегодня команда «Гражданского договора» считает, что состояние государства настолько стабильное, что сейчас очень удобный момент для совершения переворота в мэрии, поэтому я могу позволить себе поговорить с народом обо всем этом», - сказал он.

Касаясь вопроса об автобусах, Марутян подчеркнул, что было важно, чтобы правящая фракция пришла и проголосовала, однако накануне того дня на членов Совета старейшин было оказано давление, в результате чего правящая фракция не обеспечила необходимый кворум, но благодаря участию независимых членов Совета удалось утвердить вопрос, и автобусы были привезены.

«Буквально перед голосованием людей выводили из зала по звонку. Мы смогли принять решение только благодаря оппозиционным и независимым членам Совета старейшин», - сказал мэр.

«Фактически, эти люди хотели оставить миллионный город без автобусов только ради того, чтобы сказать, что Айк Марутян не может выполнить свои предвыборные обещания. То есть, узкий групповой интерес превалирует над интересами целой общины. И пусть не рассказывают сказки о том, что правительство хотело привезти еще лучшие автобусы. Если бы хотело, привезло бы», - добавил он.

Напомним, правящая фракция «Мой шаг» Совета старейшин инициировала процесс выражения вотума недоверия мэру.