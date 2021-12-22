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Политика

Мэром Еревана избран Грачья Саргсян

Грачья Саргсян

44 из 57 членов Совета старейшин Еревана сегодня на внеочередном заседании проголосовали за выражение вотума недоверия Айку Марутяну и избрание нового мэра, 10 - высказались против, 3 бюллетеня были признаны недействительными.

Мэром Еревана избран Грачья Саргсян.

Правящая фракция «Мой шаг» Совета старейшин Еревана инициировала процесс выражения вотума недоверия мэру Айку Марутяну.

Несколько дней назад после встречи с премьер-министром Николом Пашиняном правящая фракция Совета старейшин Еревана выступила с заявлением, в котором, в частности, отметила, что Марутян, возглавивший избирательный список партии «Гражданский договор» на выборах в Совет старейшин Еревана в 2018 году, год назад покинул партию и «в период последующих решающих для демократии Армении политических событий своими действиями подтвердил свое решение не разделять никакой политической ответственности с партией «Гражданский договор» и блоком «Мой шаг». При этом, согласно заявлению, возник политический кризис, для преодоления которого начался процесс смещения мэра с должности.

Отметим, что за несколько дней до инициирования процесса выражения вотума недоверия мэру Еревана принадлежащая семье премьер-министра Никола Пашиняна газета «Айкакан жаманак» опубликовала статью «Генералы, сбившие Айка Марутяна с пути революции», в которой отмечалось, что мэр Еревана сменил лагерь и даже встретился со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.

Пресс-секретарь Марутяна на своей странице в Facebook опроверг последнее утверждение, написав: «Айк Марутян никак не связан с Робертом Кочаряном, с ним никогда не встречался».

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