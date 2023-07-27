«Никаких подвижек пока нет» - уже почти 20 часов грузовики с гумпомощью стоят на участке Корнидзора

Уже почти 20 часов грузовики с гуманитарной помощью для Нагорного Карабаха стоят на въезде в Лачинский коридор, на участке Корнидзора, и никаких подвижек пока нет, заявил на брифинге с журналистами представитель рабочей группы по управлению гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе Вардан Саргсян.

«Процесс требует определенного понимания, терпеливого подхода и определенной последовательности шагов», - сказал Саргсян, отметив, что на данный момент какого-либо ответа они пока не получили, в установленном порядке обратились к российским миротворческим силам и по соответствующим каналам - к азербайджанской стороне.

«И, как я уже отметил, ответа на данный момент пока нет», - заключил Саргсян.

Посол Франции в Азербайджане сегодня заявила, что «власти Азербайджана обязаны гарантировать безопасность и свободу передвижения по Лачинскому коридору и не допустить дальнейшего углубления кризиса».

Вчера Армения отправила порядка 400 тонн гуманитарной помощи на 19 грузовиках в Нагорный Карабах, который находится в блокаде уже более семи месяцев. Грузовики пересекли армянский блокпост в селе Корнидзор Сюникской области, но оттуда до сих пор не смогли отправиться дальше в Нагорный Карабах.

Официальный Баку обвинил армянскую сторону в отправке автоколонны в Нагорный Карабах без его согласия и назвал действия Еревана «провокацией и посягательством на территориальную целостность» Азербайджана, а также заявил, что «согласно брюссельскому соглашению дорога Агдам-Ханкенди [Степанакерт — ред.] полностью готова для доставки всех видов грузов». Армения опровергла утверждения о том, что Армения и Азербайджан достигли в Брюсселе договоренности об осуществлении поставок по Агдамскому маршруту.

Между тем, верховный представитель Европейского союза по внешней политике и вопросам безопасности Жозеп Боррель заявил, что Агдамскую дорогу не следует рассматривать как альтернативу открытию Лачинского коридора.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул в своем ночном твите, что продовольствие отправляется в Нагорный Карабах исключительно в гуманитарных целях.

А сегодня на заседании правительства Пашинян заявил сегодня на заседании правительства, что недопуск гуманитарного груза лишь подтвердит опасения относительно намерения Баку совершить геноцид в Нагорном Карабахе.