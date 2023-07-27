Недопуск гуманитарного груза лишь подтвердит опасения относительно намерения Баку совершить геноцид в Нагорном Карабахе – Пашинян

Подчеркнув, что несколько месяцев назад Азербайджан закрыл Лачинский коридор под тем предлогом, что Армения использует этот коридор в военных целях, премьер-министр сегодня сначала перечислил содержимое направлявшихся вчера в Нагорный Карабах грузовиков с гуманитарным грузом, в которых, как отметил он, находились только продукты питания, а затем спросил: «почему Азербайджан не разрешает ввоз этих грузов в Нагорный Карабах?»

«Не потому ли, что реальная цель Азербайджана — уморить голодом народ Нагорного Карабаха, подвергнуть его геноциду? Вне зависимости от наших оценок, мы ждем от официального Баку положительного ответа дислоцированным в Нагорном Карабахе миротворческим силам, поскольку недопуск гуманитарного груза лишь подтвердит опасения относительно намерения Баку совершить геноцид в Нагорном Карабахе», - сказал глава армянского правительства, отметив, что въезд ожидающего возле Лачинского коридора гуманитарного груза в Нагорный Карабах «будет способствовать усилиям по установлению мира в регионе, станет позитивным шагом на пути к установлению атмосферы доверия».

Вчера Армения отправила порядка 400 тонн гуманитарной помощи на 19 грузовиках в Нагорный Карабах, который находится в блокаде уже более семи месяцев. Грузовики пересекли армянский блокпост в селе Корнидзор Сюникской области, но оттуда до сих пор не смогли отправиться дальше в Нагорный Карабах.

Официальный Баку назвал действия Еревана «провокацией и посягательством на территориальную целостность» Азербайджана, и заявил, что «согласно Брюссельскому соглашению дорога Агдам-Ханкенди (Степанакерт — ред.) полностью готова для доставки всех видов грузов». Армения опровергла утверждения о том, что Армения и Азербайджан достигли в Брюсселе договоренности об осуществлении поставок по Агдамскому маршруту.

Между тем, верховный представитель Европейского союза по внешней политике и вопросам безопасности Жозеп Боррель заявил, что Агдамскую дорогу не следует рассматривать как альтернативу открытию Лачинского коридора.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян еще раз подчеркнул в своем ночном твите, что продовольствие отправляется в Нагорный Карабах исключительно в гуманитарных целях.