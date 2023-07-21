Пашинян о санкциях: На официальном уровне у нас нет никаких требований ни со стороны ЕС и американских партнеров, ни со стороны РФ

По вопросу санкций Армения полноценно контактирует и сотрудничает как со специальным представителем Европейского союза, так и с представителем Соединенных Штатов Америки, чтобы продемонстрировать поведение ответственного представителя международного сообщества, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству «Франс-Пресс».

Армения, являющаяся страной-членом Евразийского экономического союза, основным торговым партнером которой является Россия, по словам премьера, с первых дней понимала, что санкции, которые применяются западными странами против России, вызовут определенные проблемы.

«В разговоре с нашими российскими партнерами мы сказали следующее: мы понимаем ваши ожидания и готовы оправдать ваши ожидания, но до тех пор, пока не возникнет опасность попадания Армении под санкции, потому что если такое огромное государство, как Россия, может позволить себе попасть под санкции, то Армения, особенно в такой военно-политической обстановке, не может себе этого позволить. И этот же текст мы сказали и Западу», - сказал он, отвечая на вопрос о том, что «США и Европа приостановили или ограничили продажу автомобилей в Россию. Армения стала основным реэкспортером автомобилей в Россию. Что делает Ваше правительство, чтобы гарантировать, что территория Армении не использовалась Россией для обхода санкций?»

По мнению Никола Пашиняна, Армения работает именно по этому правилу, хотя известные силы постоянно лоббируют в европейской и американской прессе, чтобы показать, что Армения в этом плане некая «серая зона».

«Но на официальном уровне на данный момент у нас нет никаких требований ни со стороны Евросоюза и американских партнеров, ни со стороны России, потому что мы не хотим хитрить с нашими партнерами, мы говорим все четко, и я считаю нашу позицию легитимной», - добавил руководитель Армении.

По решению правительства, принятому в конце мая, был ужесточен контроль над экспортом и транзитом ряда товаров, в том числе чипов, трансформаторов и видеокамер.

В конце июня в Армении находились спецпредставители западных стран по вопросам санкций, которых также принял премьер-министр Пашинян.

На днях резкое увеличение экспорта автомобилей из Армении в Россию привлекло внимание известной британской газеты Financial Times. Авторы статьи написали, что всего за один год объем экспорта автомобилей из Армении в Россию увеличился более чем в 200 раз.

После американских предупреждений о доставке запрещенных товаров в Россию через Армению Евросоюз также заявил, что значительное увеличение объемов экспорта в Россию вызывает подозрения.