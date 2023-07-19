Financial Times: «Армения резко увеличила объем экспорта западных автомобилей в Россию»

Издаваемая в Лондоне газета в объемном репортаже, рассказывающем об авторынках Армении, пишет: «В Армении нет автомобильной промышленности, однако объемы экспорта автомобилей из этой маленькой страны в Россию резко выросли».

«Если в январе 2022 года из Армении в Россию были экспортированы автомобили на общую сумму 800 тысяч долларов США, то в январе этого года эта цифра уже составляла 180 млн долларов», - утверждает Financial Times.

Корреспонденты газеты довольно подробно описывают ситуацию, царящую по соседству с таможенным терминалом в Гюмри, где припаркованы сотни автомобилей, предназначенных для экспорта в Россию. Здесь также находятся десятки российских торговцев, которые выбирают автомобили для своих клиентов на родине.

«Все автосалоны в России: BMW, Audi, все закрыты. Если раньше богатые просто заходили в автосалон и покупали машину, то теперь они лишены такой возможности. Именно поэтому эти люди сейчас обращаются к нам за помощью», - в беседе с корреспондентом газеты сказал один из находящихся в Гюмри российских посредников.

Однако, как пишет Financial Times, отличие в том, что в Россию через территорию Армении экспортируются в основном не новые, а уже подержанные автомобили.

«Автомобили прибывают из США в черноморский порт Поти в Грузии. Многие из ввезенных автомобилей затем переправляются в Армению для растаможки. Смысл этого шага в том, что Армения является членом одного таможенного союза с Россией, что позволяет вывозить растаможенные в Армении автомобили в Россию снова через территорию Грузии без двойного таможенного оформления», - отмечает издание.

По мнению авторов публикации, этот механизм положительно влияет на экономику Армении, но имеет один недостаток: это, по сути, механизм обхода санкций, введенных Западом против России.

«Дело в том, что США запретили ввоз в Россию как новых, так и подержанных легковых автомобилей. ЕС также оперативно запретил поставку в Россию автомобилей стоимостью более 50 тыс. евро, позже расширив это эмбарго и распространив его на более крупные автомобили с объемом двигателя более двух литров», - напоминает Financial Times.

«Правительство Армении отвергает обвинения в содействии обходу санкций. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что это всего лишь слухи. Однако на деле все обстоит совсем наоборот», - пишет издание.

В марте официальные лица США включили Армению в список тех стран, территория которых используется с целью «перевозки запрещенных товаров» в Россию. Последний пакет санкций, утвержденный ЕС, был направлен против третьих стран, помогающих обходить санкции против России. «Среди виновных также есть организации, зарегистрированные в Армении», - пишет Financial Times.

Однако лондонское издание признает, что борьба за выполнение санкций против России может иметь очень тяжелые последствия для тех стран, которые продолжают поддерживать нормальные экономические связи с Москвой.

«Хотя Запад хочет усилить контроль над экспортом, некоторые аналитики опасаются, что это может привести к приостановке темпов роста малых экономик региона», - пишет Financial Times, ссылаясь на один из недавно опубликованных рабочих документов Европейского банка реконструкции и развития.

Специалисты этой финансовой структуры в нем отмечают, что та торговля, которая осуществляется между Россией и Западом через такие страны, как Армения, составляет незначительную часть обхода санкций, однако «суммы, привлекаемые для экономик стран-посредников, достаточно велики и могут составить значительный вклад в структуру их экономического роста».

Что же касается собственно героев статьи - россиян, приехавших в Армению с целью покупки автомобиля, то их авторы публикации встретили не только в Гюмри, но и в окрестностях Еревана - на авторынке Эребуни.

«В прошлую субботу на этом авторынке с видом на заснеженный Арарат среди выстроившихся в ряд автомобилей ходили группы россиян разного возраста, пытаясь найти машину как для себя, так и для перепродажи», - пишет газета.

«Эта форма бизнеса была очень популярна в 90-е годы. Позже на российский рынок пришли автодилеры, и все это исчезло», - в беседе с журналистами Financial Times говорит один из российских посетителей авторынка Александр.

«Сейчас, однако, 90-е возвращаются», - отмечает собеседник газеты.