Спецпредставители западных стран по вопросам санкций находятся в Ереване

Они обсудят вопросы соблюдения санкций с высокопоставленными лицами Армении, в том числе с премьер-министром Николом Пашиняном.

В последние месяцы западные официальные лица заявляют, что некоторые виды продукции, такие как микросхемы и электроника, окольными путями попадают в Россию, где используются для военного производства. В этом контексте среди транзитных стран также называют Армению.

После полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года на фоне западных санкций, введенных в отношении Москвы, объем экспорта из стран-членов ЕС в Армению составил около 1,9 млрд евро, тогда как в 2021 году, до начала российской агрессии в Украину, эта цифра составляла 760 млн, то есть в 2,5 раза меньше. Особенно увеличился импорт электронных устройств в Армению. В прошлом году экспорт из Армении в Россию также значительно увеличился – почти в три раза по сравнению с 2021 годом, превысив 4 млрд долларов.

На этой неделе Европейский союз утвердил 11-й пакет санкций против России, направленных на предотвращение экспорта запрещенных товаров в Россию через третьи страны. Среди 87 компаний, попавших под санкции, также ООО «ТАКО», зарегистрированное в Армении, которое ранее также подвергалось санкциям с американской стороны. Эта компания занимается оптовой торговлей электронным оборудованием. Есть еще одна армянская компания, находящаяся под американскими санкциями – «Медисар», занимающаяся импортом химикатов и лабораторного оборудования.

По словам экономиста Сурена Парсяна, список может быть расширен. «Эти экономические санкции, примененные к этим компаниям, являются сигналом правительству Армении о том, что, если будет продолжаться та же логика, эти санкции могут быть расширены и охватывать новые компании», — отметил Парсян в беседе с Радио Азатутюн.

В прошлом месяце, не увязывая это шаг ни с Россией, ни с санкциями, правительство Армении приняло решение по технологическим устройствам, посчитав это вопросом национальной безопасности. Согласно правительству, экспорт и транзитная перевозка многих товаров должны более строго контролироваться, и отныне потребуются соответствующие разрешения. Еще одним решением, принятым вчера, исполнительная власть уточнила, как и кем будет осуществляться контроль. Это законодательное изменение, которое еще должно быть одобрено парламентом.

«Правительство Армении пытается предпринять шаги, показывая, что мы, тем не менее, ограничиваем возможности экспорта в Россию», — отметил экономист Парсян.